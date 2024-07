Die humanitären Helfer begrüßen die Geste, sagen aber, dass dies nur ein "Tropfen auf den heißen Stein" sei, da die Kinder im Gazastreifen weiterhin täglich leiden und viel ihr Leben lang vom Krieg gezeichnet sein werden.

Die Europäische Union hat zum ersten Mal die medizinische Evakuierung schwer kranker und verletzter Patienten aus dem Gazastreifen koordiniert und am Mittwoch sechzehn Kinder über die ägyptische Hauptstadt Kairo nach Spanien transportiert.

Die evakuierten Kinder - von denen dreizehn infolge der israelischen Offensive im Gazastreifen schwere Verletzungen erlitten haben - werden nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag in Krankenhäuser in ganz Spanien verlegt und von 27 Familienangehörigen begleitet.

Es ist das erste Mal, dass die EU solche Evakuierungen finanziert und koordiniert, seit der Krieg nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausbrach, der den Gazastreifen in eine humanitäre Krise stürzte, die mehr als 40.000 Palästinenser, darunter schätzungsweise 14.000 Kinder, das Leben gekostet hat.

Experten für humanitäre Hilfe begrüßten den Schritt, bezeichneten ihn aber auch als "Tropfen auf den heißen Stein", da der Krieg für die Kinder im Gazastreifen nach wie vor einen katastrophalen Tribut fordert.

"Deine Rolle (als Kind in Gaza) besteht darin, jeden zweiten Tag dem Tod zu entkommen, wenn die israelische Armee Evakuierungsbefehle verschickt und du einfach in eine andere Zone fliehst, ohne zu wissen, ob deine Familie mit dir kommen wird", sagte Aseel Baidoun von Medical Aid for Palestinians gegenüber Euronews.

"Evakuierungen sind notwendig, sie sind lebensnotwendig. In Gaza gibt es keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, deshalb sind wir froh, dass wenigstens 16 Kinder die nötige medizinische Versorgung erhalten können", fügte sie hinzu. "Aber ich weiß, dass in Gaza 20.000 Kinder vermisst werden. Wir haben Zehntausende Verletzte. Diese Zahl ist also nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen täglich Hunderte von Kindern evakuieren, um einige der Kinder im Gazastreifen tatsächlich retten zu können.

Nach Angaben der Europäischen Kommission wurde die Operation durch das EU-Katastrophenschutzverfahren (UCPM) unterstützt, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) um Hilfe gebeten hatte. Ein Sprecher fügte hinzu, dass weitere ähnliche Operationen in den kommenden Wochen geplant seien.

Dies geschah mehr als zwei Monate, nachdem die Exekutive die Mitgliedstaaten aufgefordert hatte, ihre Bereitschaft" zu signalisieren, entweder schwer kranke oder verletzte Patienten aus dem Gazastreifen zu behandeln. Damals hatte die WHO dem Block eine Liste mit 109 Kindern vorgelegt, die in europäische Krankenhäuser verlegt werden können.

Nur sieben der 27 Mitgliedstaaten - Belgien, Italien, Luxemburg, Malta, Rumänien, die Slowakei und Spanien - haben bisher angeboten, Patienten zu behandeln oder beim Transport zu helfen.

Die Evakuierungspläne wurden vor kurzem zunichte gemacht, nachdem der Grenzübergang Rafah Anfang Mai im Rahmen einer israelischen Offensive beschlagnahmt und geschlossen wurde, so dass kranke und verletzte Palästinenser, die im Ausland behandelt werden mussten, dort festsaßen. Dadurch wurde auch die Menge der wichtigen Hilfsgüter, die auf dem Landweg in die belagerte Enklave gelangen, weiter eingeschränkt.

"Die Bedürfnisse vor Ort in Gaza sind nach mehr als neun Monaten so massiv, dass es einer beständigeren und nachhaltigeren Hilfe und der Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen bedarf, aber auch einer effektiven Verteilung in alle Gebiete des Gazastreifens, in denen Zivilisten leben", sagte Sarah Davies, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), gegenüber Euronews.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Axios wurde bei den Waffenstillstandsgesprächen zwischen US-amerikanischen, israelischen und palästinensischen Vertretern in der vergangenen Woche die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah, der Ägypten mit dem Gazastreifen verbindet, ins Auge gefasst.

Am Mittwoch erhöhte die WHO die Zahl der Patienten, die dringend aus dem Gazastreifen evakuiert werden müssen, auf 14.000.

Hungersnot und Krankheiten verschärfen die Krise

Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Janez Lenarčič, erklärte, dass "medizinische Evakuierungen wichtiger denn je" seien, da die Krankenhäuser im Gazastreifen "überlastet" seien und der Zugang zur medizinischen Versorgung "durch den anhaltenden Krieg stark beeinträchtigt" werde.

"Israel und alle Akteure, die an diesen Operationen beteiligt sind, müssen ihre Verpflichtungen weiterhin einhalten und den notwendigen Zugang für die Fortsetzung der Evakuierungen ermöglichen."

Experten warnen jedoch davor, dass Evakuierungen allein wenig zur Bewältigung der zahlreichen Krisen beitragen können, mit denen die Kinder in Gaza konfrontiert sind.

Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums wurden seit Oktober letzten Jahres schätzungsweise über 14 000 Kinder im Gaza-Krieg getötet - eine Zahl, die höher ist als in den vier Jahren des weltweiten Konflikts. Hunderttausende wurden aus ihren Häusern vertrieben, einige davon mehrfach. Andere sind in Teilen der Enklave, in denen sich eine Hungersnot ausgebreitet hat, schwer unterernährt.

"Die Situation im Gazastreifen ist vor allem für die Kinder ein nicht enden wollender Albtraum. Babys werden während des Konflikts geboren. Andere Kinder, die älter sind, haben in den Jahren davor bereits unzählige Eskalationsrunden erlebt", so Davies. "Und die meisten, wenn nicht sogar alle, Kinder wurden mindestens ein- oder zweimal aus ihrem Zuhause vertrieben. Sie mussten wirklich alles, was sie kennen, zurücklassen."

"Wir wissen, dass Kinder in der Regel am anfälligsten für Unterernährung und übertragbare Krankheiten wie Hepatitis A sind. Wir wissen, dass fast alle Kinder während des Krieges erkrankt sind", fügte Baidoun hinzu.

Die Besorgnis über die mögliche Ausbreitung des hochinfektiösen Poliovirus im kriegsgebeutelten Gazastreifen wächst, nachdem die Krankheit in Abwasserproben nachgewiesen wurde, wobei Experten davor warnen, dass nicht geimpfte Kinder am meisten gefährdet sind.

Die israelischen Streitkräfte haben eine Kampagne gestartet, um ihre Soldaten gegen die durch Impfung übertragene Krankheit zu impfen, während die Kinder in Gaza weiterhin gefährdet sind.