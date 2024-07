Das neue finnische Gesetz zur Behandlung von Fällen instrumentalisierter Migration hat wegen seiner weitreichenden Bestimmungen die Alarmglocken läuten lassen.

WERBUNG

"Wir sollten alle finnischer sein, wenn es um Sicherheit geht", so hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Finnland für seine Strategie, die 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland zu verteidigen, gelobt.

Finnlands Strategie hat sich bewährt, v. a. seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022. Der Krieg löste an der EU-Ostflanke ein kollektives Gefühl der Dringlichkeit aus.

Die Kommissionspräsidentin berief sich auf denselben Satz, als sie im April diesen Jahres mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo die kleine Stadt Lappeenranta in Grenznähe besuchte. Bei einem gemeinsamen Pressetermin verurteilte von der Leyen entschieden die "hybriden Angriffe" Moskaus und unterstützte die Reaktion Helsinkis, um ihnen entgegenzuwirken.

Strategie des Kremls? Hunderte Geflüchtete wollten nach Finnland

Im Herbst erlebte Finnland einen plötzlichen Zustrom von Hunderten Geflüchteten, die versuchten, die Grenze zu überqueren. Sie kamen aus fernen Ländern wie Somalia, Irak, Jemen und Syrien. SIe sollen von russischen Behörden dazu überredet worden sein, in die EU zu gelangen. Diese Krise im vergangenen November wurde als Versuch des Kremls wahrgenommen, in dem NATO-Staat Finnland Chaos zu stiften. Es wurden alle Grenzübergänge mit Russland geschlossen.

"Es ist wichtig, die richtige Balance zwischen der Sicherung der Außengrenzen und der Einhaltung unserer internationalen Verpflichtungen zu finden", sagte von der Leyen. "Ich bin zuversichtlich, dass sie alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass dieses Gleichgewicht erreicht wird."

Kaum drei Monate nach von der Leyens Besuch ist das Gleichgewicht, von dem sie sprach, so gut wie weg.

Neues Gesetz begünstigt Pushbacks

Aus Angst vor einer Wiederholung des Notstands im Herbst legte die Regierung Orpo im Mai ein neues Gesetz vor. Es ermächtigt die Grenzbeamten dazu, die Asylbewerber an der Einreise nach Finnland zu hindern und die Registrierung ihrer Anträge auf internationalen Schutz zu verweigern.

Der Gesetzentwurf löste eine hitzige Debatte aus, da Rechtswissenschaftler, Migrationsexperten und humanitäre Organisationen den Vorschlag als eklatanten Verstoß gegen europäische und internationale Normen verurteilten.

Die Regierung war sich dessen wohl bewusst: Das Gesetz wurde als "Ausnahmegesetz" bezeichnet, da es mit der Verfassung kollidierte und eine Fünf-Sechstel-Mehrheit im finnischen Parlament erforderte. Trotz der lautstarken Kritik innerhalb und außerhalb des Landes wurde die Initiative mit 167 Ja- zu 31 Nein-Stimmen angenommen.

Das Gesetz ist am 22. Juli in Kraft getreten. Seither musste es noch nicht zur Bewältigung einer unvorhergesehenen Grenzkrise aktiviert wird.

Doch allein die Verabschiedung des Gesetzes ging für viele zu weit: Viele Stimmen beklagen, dass Finnland im Grunde Pushbacks legalisiert hat.

Nie wieder

Das neue Gesetz ist als Instrument zur Bekämpfung der instrumentalisierten Migration gedacht: Es kann genutzt werden, wenn der "begründete Verdacht" besteht, dass ein fremdes Land versucht, sich in die inneren Angelegenheiten Finnlands einzumischen und eine Bedrohung für seine Souveränität und nationale Sicherheit darstellt. Die Anwendung ist räumlich und zeitlich begrenzt. Das heißt die Regierung muss einen Abschnitt der finnischen Grenze festlegen und das Gesetz bleibt nur einen Monat oder bis die Bedrohung verschwunden ist in Kraft.

Sobald das Gesetz ausgelöst wird, sind die Grenzschutzbeamten gezwungen, die Einreise von instrumentalisierten Migranten zu "verhindern" - was in der Praxis bedeuten könnte, dass sie zurückgedrängt werden.

Asylbewerber, die bereits finnisches Hoheitsgebiet betreten haben, müssen "sofort abgeschoben" und an einen anderen Ort, vermutlich in Grenznähe, verwiesen werden, um ihren Antrag zu prüfen. Die Abschiebung kann nicht angefochten werden, aber sie kann neu bewertet werden. "Die Abschiebung wird unabhängig vom Antrag auf Neubewertung vollzogen", heißt es in dem Text.

In diesem Zusammenhang werden alle Asylanträge abgelehnt, es sei denn:

WERBUNG

Der Antrag auf Neubewertung ist erfolgreich.

Der Antragsteller ist minderjährig, behindert oder befindet sich in einer "besonders schutzbedürftigen Lage".

Bei einer Abschiebung besteht für den Antragsteller die "reale Gefahr", der Todesstrafe, Folter oder einer anderen unmenschlichen Behandlung ausgesetzt zu werden.

Im November 2023 kamen überdurchschnittlich viele Migranten über Russland nach Finnland. Jussi Nukari/Lehtikuva

"Mit diesem neuen Gesetz bereitet sich Finnland auf die Möglichkeit vor, dass Russland noch lange Zeit und in größerem Umfang Druck ausüben wird", sagte ein Sprecher des Innenministeriums in einer Antwort auf eine Reihe von Anfragen. "Wir können nicht akzeptieren, dass Menschen als Werkzeuge in hybriden Aktionen benutzt werden."

Während der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs, so der Sprecher, habe die Regierung "andere mögliche Mittel" geprüft, um gegen die instrumentalisierte Migration vorzugehen, sei aber zu dem Schluss gekommen, dass diese alternativen Pläne nicht ausreichen würden. "Das derzeitige nationale und internationale Recht sieht keine ausreichenden Verfahren vor."

Für Helsinki schließt das Notstandsgesetz diese eklatante Lücke und stattet die Behörden mit einer Rechtsgrundlage aus, um in Krisenzeiten entschlossen zu handeln. Das Land ist entschlossen, nie wieder 1.300 Migranten ohne Visum von Finnland nach Russland einreisen zu lassen, wie es im vergangenen Jahr geschehen ist. Seit der Schließung aller Grenzübergangsstellen sind die irregulären Ankünfte jedoch auf Null gesunken, was die Frage aufwirft, ob die weitreichenden Maßnahmen überhaupt notwendig waren.

Ein Präzedenzfall

Das Gesetz war von Anfang an bis zu seiner Verabschiedung Gegenstand heftiger Kritik.

WERBUNG

Die Verpflichtung, instrumentalisierten Migranten die Einreise zu verweigern und ihre Asylanträge abzulehnen, ist in die Kritik geraten. Das Gesetz, wenn entsprechend durchgesetzt, würde gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung verstoßen. Dieser untersagt es Ländern, Geflüchtete an einen Ort abzuschieben, an dem ihr Leben in Gefahr sein könnte. Dieser Grundsatz, der u. a. in der Genfer Konvention, dem Übereinkommen gegen Folter und der EU-Grundrechtecharta verankert ist, gilt als wichtigstes Schutzschild gegen die Praxis der Pushbacks.

Darüber hinaus könnte das Gesetz gegen das Verbot von Kollektivausweisungen verstoßen, da es zu einer Massendeportation all derjenigen führen könnte, die als Bauernopfer in den bösartigen Spielen des Kremls gelten - ohne Berücksichtigung individueller Faktoren.

"Pushbacks gefährden Leben: Wie wir an anderen Grenzübergängen, auch in der Region, gesehen haben, setzen Pushback-Praktiken Menschen schwerwiegenden Menschenrechtsrisiken aus und können zum Tod oder zu anderen Körperverletzungen führen", sagte ein Sprecher des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, und wies darauf hin, dass jede Person, auch diejenigen, die als "Instrumente des Einflusses" bezeichnet werden, das Recht hat, Schutz zu suchen und einen Antrag zu stellen.

Von diesen Standards abzuweichen, "verstößt nicht nur gegen internationales und europäisches Recht, sondern schafft auch einen gefährlichen Präzedenzfall für die Aushöhlung der Flüchtlingsrechte weltweit."

WERBUNG

Auch die Belastung der Grenzschutzbeamten wurde in Frage gestellt.

Der finnische Flüchtlingsrat ist der Ansicht, dass das Gesetz den Beamten eine "unangemessene und riskante Verantwortung" auferlegt, da sie aufgefordert werden, vorläufige Überprüfungen durchzuführen und Schwachstellen unter unvorhersehbaren, schnelllebigen Umständen an der Grenze zu identifizieren. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass Antragsteller, die aus kriegsgebeutelten Ländern nach Russland geflogen werden, die notwendigen Dokumente - ob physisch oder elektronisch - vorlegen können, um ihren Fall zu vertreten.

In einer Erklärung an Euronews schloss der finnische Grenzschutz kollektive Abschiebungen aus und betonte, dass nur "individuelle Ausweisungen" nach "Einzelfallprüfungen" stattfinden würden. Das Korps wird derzeit entsprechend den "besonderen Merkmalen" des Gesetzes geschult und "zusätzliche Schulungen können während der Umsetzung angeboten werden."

Schweigen in Brüssel

Die rechtlichen Widersprüche, wie z. B. das Fehlen von Rechtsmitteln, die den Zugang zu wirksamen Rechtsmitteln beeinträchtigen, sind bei weitem nicht der einzige "außergewöhnliche" Aspekt des Gesetzes, meint Martti Koskenniemi, emeritierter Professor für internationales Recht an der Universität Helsinki.

WERBUNG

Anstatt das umstrittene Gesetz voranzutreiben, hätte die Regierung Orpo auch den Ausnahmezustand verhängen können, um den Grenzschutzbeamten einen größeren Handlungsspielraum zu geben. In der finnischen Verfassung ist festgelegt, dass die vorläufigen Maßnahmen im Rahmen eines Ausnahmezustands mit den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen "vereinbar" sein müssen.

"Die Regierung hat den weniger dramatischen Weg gewählt, nämlich eine Ausnahme von der Verfassung zu machen, um dramatischere Ausnahmen von den internationalen Menschenrechten zu erlassen, die nicht möglich gewesen wären, wenn der dramatischere Ausnahmezustand ausgerufen worden wäre", sagte Koskenniemi gegenüber Euronews. "Das ist paradox. Es verstößt gegen das Rechtsempfinden."

"Das finnische Parlament hat einen Fehler gemacht, und es ist ein juristischer Fehler", fügte der Professor hinzu. "Es ist ein schwarzer Fleck in der finnischen Verfassungsgeschichte. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass er korrigiert werden wird - früher oder später".

Aber wer sollte die Korrektur vornehmen?

WERBUNG

Von der Leyen und Orpo besuchen gemeinsam die finnische Grenze im Mai dieses Jahres. European Union, 2024.

Die Europäische Kommission, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass die nationale Gesetzgebung die EU-Normen einhält, hat sich in der Debatte bisher nicht zu Wort gemeldet, solange eine interne Analyse noch nicht abgeschlossen ist. Die Exekutive leitet regelmäßig Vertragsverletzungsverfahren gegen Länder ein, die gegen das EU-Recht verstoßen, wie dies bereits mehrfachbei Ungarn der Fall war.

Diese Entscheidungen können jedoch durch politische Erwägungen beeinflusst werden.

Petteri Orpo und Ursula von der Leyen kommen aus der gleichen politischen Familie, der Mitte-Rechts-Partei der Europäischen Volkspartei (EVP), die den Grenzschutz zu einer Säule ihres Wahlkampfs 2024 gemacht hat.

Die von von der Leyen angeführte Reform der Migrations- und Asylpolitik enthält präzise Artikel zum Umgang mit Fällen von Instrumentalisierung, einer Hauptforderung der östlichen Staaten. Die Krisenverordnung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten mehr Zeit haben, um Asylanträge zu registrieren und zu prüfen, ohne die Antragsteller in ihr Hoheitsgebiet zu lassen.

WERBUNG

Aber die Überarbeitung, die alle Phasen des Asylverfahrens sorgfältig abdeckt, sieht keine automatische Ablehnung von Anträgen vor, geschweige denn die Erlaubnis, diese zu verschieben.

"Diese Ausnahmeregelungen werden den Mitgliedstaaten robuste und gezielte Mittel zum Schutz unserer Außengrenzen an die Hand geben", so ein Sprecher der Kommission gegenüber Euronews.

"Während sie spezifische Ausnahmen zulassen, müssen die Mitgliedstaaten den effektiven und echten Zugang zum internationalen Schutzverfahren in Übereinstimmung mit Artikel 18 der EU-Grundrechtecharta und der Genfer Konvention sicherstellen."