Sizilianische Stadt verbietet Souvenirs mit Mafia-Motiven

Das Verbot kommt zu einer Zeit, in der sich Agrigento darauf vorbereitet, im nächsten Jahr Kulturhauptstadt Italiens zu werden: Die Stadt will ihre kulturellen Reichtümer und nicht das Erbe der Mafia ins Rampenlicht rücken.

In Souvenirläden auf der italienischen Insel Sizilien findet man häufig Artikel mit Mafia-Motiven, von Magneten und T-Shirts bis hin zu Flaschenöffnern und Schnapsgläsern.

Die sizilianische Mafia ist nach wie vor auf der Insel aktiv. Agrigento ist eine Stadt im Süden Siziliens, die noch immer mit der Kontrolle durch die Mafia zu kämpfen hat - und die im Jahr 2025 zur italienischen Kulturhauptstadt ernannt werden soll.

Um ihr internationales Image zu verbessern und gegen die Glorifizierung der kriminellen Organisation vorzugehen, hat die Stadt beschlossen, den Verkauf von Souvenirs mit Mafia-Motiven zu verbieten.

Der Bürgermeister von Agrigent, Francesco Miccichè, hat den Verkauf von Souvenirs mit Mafia-Motiven verboten.

Bilder und Symbole der Unterweltorganisation, darunter Sizilianer in traditioneller Kleidung, die eine abgesägte Schrotflinte, die "Lupara", in der Hand halten, sind auf den Produkten häufig zu sehen.

Die Verordnung soll die Wahrnehmung der Stadt durch Touristen verändern und die klare Botschaft aussenden, dass die Aktivitäten der kriminellen Organisation von den lokalen Behörden nicht toleriert werden.

"In Anbetracht der Tatsache, dass der Verkauf solcher Produkte auf dem Gebiet von Agrigento eine Demütigung für die lokale Gemeinschaft darstellt, die sich seit Jahren für die Verbreitung einer Kultur der Legalität einsetzt, ordne ich ein Verbot des Verkaufs jeglicher Art von Gegenständen an, die die Mafia und das organisierte Verbrechen verherrlichen oder sich in irgendeiner Weise auf sie beziehen", erklärte der Bürgermeister gegenüber der italienischen Presse.

Die örtliche Polizei wurde ermächtigt, Souvenirläden in der Stadt zu kontrollieren und Geldstrafen zu verhängen, wenn verbotene Produkte gefunden werden. Die Höhe der Strafen ist nicht bekannt.

Agrigento: Kulturhauptstadt Italiens 2025

Mit dem Verbot bereitet sich Agrigento darauf vor, im nächsten Jahr Kulturhauptstadt Italiens zu werden. Die Stadt will ihre kulturellen Reichtümer und nicht das Erbe der Mafia ins Rampenlicht rücken.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wird das Kulturprogramm 44 neue Projekte umfassen, die sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur befassen.

Ein Höhepunkt ist das Konzert des italienischen Opern-Pop-Trios "Il Volo" im Tal der Tempel.

Dieses UNESCO-Weltkulturerbe mit archäologischen Überresten aus der Zeit der Besiedlung der Insel im 6. und 5. Jahrhundert nach Christi.

Die Stadt selbst ist eine Mischung aus antiker, mittelalterlicher, barocker und moderner Architektur und beherbergt ein bemerkenswertes archäologisches Museum.