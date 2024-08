Von Euronews mit AP

An diesem 1. August 2024 hat in Italien die Erde gebebt. Viele Menschen sind verschreckt nach draußen gerannt.

In Italien hat sich an diesem Donnerstagabend ein Erdbeben der Stärke 5,1 oder 5,0 ereignet. Ersten Berichten italienischer Medien wie Corriere della Sera zufolge wurde niemand verletzt und es gab offenbar keine größeren Schäden, aber sehr viele Menschen in der gesamten Region um Cosenza in Kalabrien in Süditalien rannten in Panik aus ihren Häusern und Wohnungen.

Den italienischen Behörden zufolge liegt das Epizentrum in der Nähe des Ortes Pietrapaola in der Region Cosenza.

"Ich war auf der Straße. In Cosenza war das Beben weniger stark zu spüren als in anderen Teilen der Region. Es gibt keine alarmierenden Situationen in unserer Stadt", . erklärte der Bürgermeister von Cosenza, Franz Caruso, auf Rainews. "Ich weiß, dass es in der Umgebung von Cosenza Panik ausgebrochen ist, aber im Moment gibt es keine alarmierenden Situationen".

In Italien sind Erdbeben keine Seltenheit. Schon seit dem vergangenen Jahr gelten zudem die Plegräischen Felder in Süditalien als besonders aktiv.

Vulkane im Süden Italien zuletzt ausgebrochen

Zuletzt waren auch die Vulkane Ätna und Stromboli ausgebrochen und hatten enorme Lavaströme gen Tal geschickt.