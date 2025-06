WERBUNG

Im Lauf dieser Woche erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Ukraine verfolge russische Truppen in der Region Saporischschja, wo sie "bestehende Bedrohungen" wahrnehme. Seine Erklärung folgte auf einen Bericht des Befehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyj.

Am Mittwoch hatten ukrainische Soldaten einen russischen Offensivversuch im Sektor Saporischschja zurückgeschlagen, wie der Kommandeur der ukrainischen Nationalgarde, Oleksandr Piwnenko, mitteilte.

Die Stadt Saporischschja liegt weniger als dreißig Kilometer von der derzeitigen Front entfernt. Die Ukraine befürchtet, dass sie das nächste Ziel der russischen Truppen werden könnte.

Diese haben in den ersten Wochen der Invasion rund zwei Drittel der Region Saporischschja eingenommen, wurden jedoch in Wassiliwka, einer Stadt 30 km südlich der Verwaltungshauptstadt der Region, aufgehalten.

Wassiliwka diente als Hauptkontrollpunkt für Hunderttausende von Ukrainern, die aus den besetzten Gebieten der Region Saporischschja in Sicherheit gebracht wurden, darunter der wichtige Eisenbahnknotenpunkt Melitopol, die Siedlungen an der Küste des Asowschen Meeres und die Stadt Mariupol.

Seit Februar hat Saporischschja über 275.000 Binnenflüchtlinge aufgenommen, was einem Viertel der Bevölkerung der Stadt vor der Invasion im Jahr 2022 entspricht.

In den vergangenen Wochen hatte Russland seine Luftangriffe auf Saporischschja erheblich verstärkt und die zivile Infrastruktur mit gelenkten Bomben angegriffen.

Saporischschja-Offensive und Einmarsch in Kursk

Es ist unklar, wann Russland seinen Angriff auf die Stadt Saporischschja starten könnte, falls es diesen plant.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hatte Moskau diese Offensive ursprünglich viel früher vor, wäre da nicht der überraschende Einfall der Ukraine in die russische Region Kursk im August dieses Jahres gewesen.

Der Economist berichtete Anfang dieser Woche unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstquellen, dass sich die russischen Streitkräfte auf eine künftige Offensivoperation mit bis zu 130.000 Mann gegen Saporischschja vorbereiteten.

Die in Washington ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zitierte jedoch einen ukrainischen Brigadekommandeur, der erklärte, dass der ukrainische Einmarsch in die Region Kursk die Pläne für einen Angriff auf Saporischschja gestoppt habe. Des Weiteren habe das russische Militärkommando fast die Hälfte der ursprünglich für die Offensive in der Region Saporischschja vorgesehenen 20.000-30.000 Soldaten nach Kursk verlegt.

Der Kommandeur wies darauf hin, dass die fortgesetzten russischen Bemühungen in Kursk eine Offensive auf die Stadt Saporischschja verzögern könnten, und dass die russischen Streitkräfte den Angriff möglicherweise auch mit einer kleineren Truppengruppierung als ursprünglich vorgesehen durchführen würden.

Verfügt Russland über genügend Personal für eine neue Offensive?

Im Zuge des verstärkten Vorstoßes in der Ostukraine musste Russland im vergangenen Monat die größten Truppenverluste seit Beginn des Krieges in der Ukraine hinnehmen, während es gleichzeitig Gebietsgewinne verzeichnete, wie der britische Verteidigungsstabschef Tony Radakin erklärte: "Im Durchschnitt wurden jeden Tag über 1.500 Menschen getötet oder verwundet."

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte überstieg die Zahl der täglichen russischen Opfer in der Ukraine am Freitag erstmals die Zahl von 2.000.

Die Zahlen enthalten keine genauen Angaben zu den Gefallenen oder Verwundeten, doch herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass sie Tote, Verwundete, Vermisste und Gefangene einschließen.

Die genauen Zahlen für beide Seiten sind kaum zu ermitteln, da die Regierungen in Kiew und Moskau ihre Verluste geheim halten.

Die letzte von den russischen Behörden übermittelte Zahl belief sich auf 5.937 getötete Soldaten (Stand: September 2022).

Auf ukrainischer Seite räumte Präsident Selenskyj im Februar ein, dass 31.000 ukrainische Kämpfer getötet worden seien.

Der Economist veröffentlichte am Dienstag seine Schätzungen, wonach seit Beginn der russischen Invasion Anfang 2022 zwischen 60.000 und 100.000 ukrainische Soldaten getötet wurden und 400.000 weitere zu verletzt sind, um weiterzukämpfen.

Seit Februar 2022 haben die Ukraine und Russland einen größeren Anteil ihrer Bevölkerung verloren als die USA während des Korea- und des Vietnamkriegs zusammen, zeigen die Daten.