Die Ukraine hat eine neue Methode, um Moskaus verstärktem Einsatz von Shahed-Drohnen bei Massenangriffen entgegenzuwirken: Sie lenkt die Drohnen zurück nach Russland oder in den Luftraum des Kreml-freundlichen Belarus.

Während Moskau möglicherweise weitere Drohnen für Angriffe auf die Ukraine produziert hat, hat Kiew einen Weg gefunden, sie zum Absturz zu bringen oder sie dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen.

In der Nacht haben die russischen Streitkräfte 110 Shahed-Drohnen und andere Täuschkörper gegen die Ukraine eingesetzt. Etwa 52 von ihnen wurden von den ukrainischen Luftabwehrkräften abgeschossen, 50 galten als "verloren", d. h. sie wurden nicht absichtlich von der Luftabwehr abgeschossen und erreichten ihr Ziel nicht.

Wohin sind also mehr als vier Dutzend Drohnen verschwunden?

"Was die Ukraine macht, ist im Grunde genommen Spoofing. Das bedeutet, dass sie diesen Shahed-Drohnen - oder in russischer Sprache Geran-2-Drohnen - falsche GPS-Ziele einspeisen, damit sie vom Kurs abkommen", erklärte John Hardie, stellvertretender Direktor des Russland-Programms der Foundation for Defense of Democracies.

"Die Drohnen verfügen über ein System, das Störungen verhindern soll. Aber was sie tun, ist, sich einzuschleichen und die Drohne nicht wissen zu lassen, dass die Ziele geändert werden. Sie bringen sie dazu, in die falsche Richtung zu fliegen", so Hardie gegenüber Euronews.

Dies ist aufgrund der verbesserten Störungstaktiken der elektronischen Kriegsführung möglich. Die Zahl der Shahed- oder Täuschungsdrohnen, die aufgrund ukrainischer Störungen der elektronischen Kriegsführung (EW) als "verloren" gemeldet wurden, stieg zwischen Oktober und November deutlich an, so die in Washington ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW).

Während des russischen Angriffs am 2. Oktober schoss die Ukraine 78 Drohnen direkt ab, während 23 als "verloren" gemeldet wurden, was 22 % der insgesamt 105 Drohnen entspricht, die Russland während des nächtlichen Angriffs gegen die Ukraine abgeschossen hat.

Zwei Monate später, am Montag, gingen 45 % der russischen Drohnen aufgrund ukrainischer EW-Störungen verloren. Ein Teil davon ist auf ein elektronisches Verteidigungssystem zurückzuführen, das die ukrainische Armee Pokrova nennt, was so viel wie "Schleier des Schutzes" bedeutet und erstmals vom ehemaligen Top-General Valerii Zaluschny erwähnt wurde. "In der orthodoxen Tradition bezieht sich Pokrowa auf ein Ereignis aus dem 10. Jahrhundert, bei dem die Jungfrau Maria ihren schützenden Schleier über die Stadt Konstantinopel geworfen haben soll. Man kann also die Symbolik erkennen", sagte Hardie. "Ich denke, dass das System seither verbessert wurde, da der Prozentsatz der russischen Drohnen, die die Ukraine zu fälschen behauptet, mit der Zeit gestiegen ist.

Doch dies ist nicht das einzige System, das die Ukraine einsetzt, erklärte Hardie.

"Kiew verfügt auch über Systeme mit verteilten Sensoren, die in Tablets einfließen, die zu diesen mobilen Anti-Schahed-Teams gehören, oft Lastwagen mit darauf montierten Maschinengewehren, die in der Lage sind, diese Schahed-Drohnen auf billige Weise zu zerstören", sagte er.

Ein ukrainischer Soldat der 126. Brigade der Luftverteidigungseinheit feuert mit einem Maschinengewehr während der Ausbildung in der Region Cherson, Ukraine, 4. Oktober 2024 Marko Ivkov/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Was sich herumspricht, kommt herum

Die ukrainische EW kann nicht nur dafür sorgen, dass die Drohnen am Boden bleiben oder verloren gehen, sondern sie kann auch russische Drohnen zurück nach Russland oder - in einigen Fällen - in das Kreml-freundliche Belarus umleiten.

Die unabhängige weißrussische Überwachungsgruppe Hajun Project berichtete Euronews, dass "systematische Flüge von UAVs nach Belarus" am 11. Juli begannen und seitdem die Zahl der russischen Drohnen, die in den weißrussischen Luftraum umgeleitet wurden, jeden Monat gestiegen ist. "Die Zahl der Drohnenflüge nach Belarus nimmt schrittweise zu", so Hajun Project.

"Hier zum Beispiel die monatlichen Daten: Juli - neun Drohnen, August - 12 Drohnen, September - 27 Drohnen, Oktober - 49 Drohnen, November - 151 Drohnen. 148 davon waren Shahed-Drohnen."

Hajun Project berichtete am 25. November, dass an diesem Tag und am Tag davor 38 russische Shahed-Drohnen in den belarussischen Luftraum eingedrungen sind - eine Rekordzahl. Belarus entsandte Flugzeuge, um auf die Luftraumverletzung zu reagieren, was laut ISW darauf hindeutet, dass Minsk nicht darauf vorbereitet war, umherirrende russische Drohnen zu empfangen, und dass Moskau die Auswirkungen der ukrainischen Einmischung nicht vorhergesehen oder Weißrussland im Voraus darüber informiert hatte.

Zur Untermauerung dieser Vermutung fügte das Hajun-Projekt hinzu, dass die diensthabende Luftwaffe der belarussischen Luftwaffe gelegentlich, aber nicht immer, in den Südosten des Landes fliegt, wenn die Drohnen massiv nach Belarus einfliegen.

Die Details und Informationen zu diesen Fällen sind jedoch nicht öffentlich bekannt und bleiben oft unentdeckt. "Am 3. Oktober stürzte eine der Drohnen in Kalinkavichy ab. Sie wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen, und das Video wurde in lokalen Chatrooms verbreitet. Am nächsten Tag verhafteten Aljaksandr Lukaschenkas Vollstrecker den Besitzer des Hauses, dessen Kamera den Absturz der Drohne aufgenommen hatte", so Hajun Project.

"Dieser Fall ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die 'Behörden' in Weißrussland versuchen, das Thema der Shahed-Drohnen durch Repressionen zu vertuschen, damit es so wenig Informationen wie möglich gibt", fügten sie hinzu.

"Daher gibt es allen Grund zu der Annahme, dass es in Belarus weitere Drohnenabstürze gab, aber es gibt einfach keine Daten darüber."

Aber warum werden russische Drohnen gefälscht und nach Belarus umgeleitet und nicht nach Russland, von wo aus sie gestartet wurden?

"Wenn man diese Drohnen fälscht, macht man das schrittweise. Man will nicht sagen, dass das Ziel diametral entgegengesetzt zu dem ist, wohin sie fliegen. Man lenkt sie schrittweise vom Kurs ab", erklärte Hardie.

"Ich denke, das könnte ein Grund dafür sein, dass sie nach Belarus und nicht etwa zurück nach Russland gehen.

Gefälschte Smartphones von Zivilisten

In den letzten Wochen haben ukrainische Nutzer sozialer Medien Screenshots ihres Standorts auf Karten-Apps gepostet, auf denen sie sich auf russischem oder belarusischem Gebiet befinden.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat daraufhin eine Warnung herausgegeben, dass die elektronische Kriegsführung, die zur Abwehr russischer Luftangriffe eingesetzt wird, die Uhren und die Geolokalisierung von Smartphones stören kann.

Es ist ratsam, den automatischen Zeitaktualisierungsmodus im Telefon zu deaktivieren und zu berücksichtigen, dass die Genauigkeit von Satellitennavigationssystemen während der Ankündigung von Luftalarmen gestört werden kann", heißt es in der Erklärung.

Russia is unleashing successive waves of the Iranian-made Shahed drones over Ukraine. AP/AP

Es kommt immer häufiger vor, dass die russischen Streitkräfte 80 bis 100 oder noch mehr Shahed- und Täuschungsdrohnen als Teil ihrer größeren Angriffspakete starten.

Allein im November habe Russland insgesamt 347 Raketen und über 2.500 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed auf die Ukraine abgefeuert, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Die Angriffe seien massiver gewesen, weil Russland seine heimische Produktion von Drohnen des Typs Shahed hochgefahren habe, erklärte das ISW.

Hardie fügte hinzu, dass Moskau auch erhebliche Änderungen an seinen Drohnen vorgenommen hat, um Störungen und Spoofing durch die ukrainische elektronische Kriegsführung zu vermeiden.

"Seit der Aufnahme der eigenen Produktion in Russland haben sie viele verschiedene Modifikationen an der Steuerung und am Gefechtskopf vorgenommen. Bei dem von ihnen installierten Lenksystem handelt es sich um den Kometa M, einen störungsresistenten GNSS-Empfänger", erklärte er.

"Aber während dieses System Störversuche erkennen kann, ist Spoofing subtiler."