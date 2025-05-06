Großbritannien feiert vier Tage lang 80 Jahre Kriegsende

Den Auftakt der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges bildete eine große Militärparade am Montag in London.
Tausende Menschen säumten die Straßen der Londoner Innenstadt, als am Montag rund 1.300 britische Soldaten gemeinsam mit Truppen der NATO und der Ukraine anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes in Europa in feierlicher Parade durch die Stadt marschierten. Die Prozession begann am Parlamentsplatz und führte am Buckingham-Palast vorbei, wo König Charles III. salutierte.
Um zwölf Uhr mittags läutete Big Ben und der Schauspieler Timothy Spall trug die Rede vor, die der damalige Premierminister Winston Churchill am 8. Mai 1945 vor einer tosenden Menge gehalten hatte.
Das Cenotaph-Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege war mit riesigen Union-Jack-Flaggen bedeckt.
Die Gedenkfeiern zum VE-Day, zum Victory in Europe Day, dauern vier Tage lang. Weil dieser Montag in Großbritannien ein Feiertag war, starteten sie drei Tage vor dem eigentlichen Datum, dem 8. Mai. Dieser ist in einigen anderen Ländern Feiertag, in Russland ist es der 9. Mai als "Tag des Sieges". Am 8. Mai 1945 waren die Kampfhandlungen in Europa eingestellt worden, nachdem Deutschland bedingungslos kapituliert hatte.