Sie wollten wohl töten: Anklage gegen drei mutmaßliche Russland-Spione

WERBUNG

Drei Personen sind angeklagt, für einen russischen Geheimdienst spioniert und möglicherweise den Mord an einem Mann geplant zu haben, so die Bundesanwaltschaft.

Die drei Männer, die in dem "besonders schweren Fall" am 19. Juni vergangenen Jahres in Frankfurt verhaftet wurden, sind als Robert A., ein ukrainischer Staatsbürger, Vardges I., ein armenischer Staatsbürger, und Arman S., russischer Staatsbürger, identifiziert worden.

Ihre vollständigen Namen wurden im Einklang mit den deutschen Datenschutzbestimmungen nicht veröffentlicht.

"Die Spionageaktion diente vermutlich der Vorbereitung weiterer nachrichtendienstlicher Operationen in Deutschland, möglicherweise bis hin zur Tötung", so die Staatsanwaltschaft.

Vardges I. soll Anfang Mai 2024 von einem russischen Geheimdienst den Auftrag erhalten haben, einen in Deutschland lebenden Mann auszuspionieren, der nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 in den ukrainischen Streitkräften gekämpft hatte.

Zu diesem Zweck rekrutierte Vardges I. Robert A. und Arman S., die versucht haben sollen, den Mann zu einem Treffen in einem Café in der Frankfurter Innenstadt zu locken, um ihn zu identifizieren und weitere Informationen über ihn zu sammeln.

Da der Mann bereits mit der deutschen Polizei in Kontakt gestanden habe, habe das Treffen nicht stattgefunden, so die Staatsanwaltschaft, die die drei Männer weiterhin in Untersuchungshaft hält.

Ein ukrainischer Soldat nimmt an einer militärischen Ausbildung in der Region Saporischschja teil, 26. Mai 2025 AP Photo

Eine Reihe von Fällen

Die Anklage gegen die Männer, die am 16. Mai erhoben wurde, ist der jüngste in einer Reihe von Fällen in ganz Europa. Auch in den anderen Fällen werden Ukrainer und andere Staatsangehörige beschuldigt, für die russischen Geheimdienste zu arbeiten.

Im Mai teilten deutsche Staatsanwälte mit, dass drei Ukrainer in Deutschland und der Schweiz festgenommen wurden, weil sie im Verdacht standen, Pakete mit Spreng- und Brandvorrichtungen von Deutschland in die Ukraine geschickt zu haben, offenbar auf Veranlassung von Personen, die für Russland tätig waren.

Im April 2024 wurden zwei deutsch-russische Männer in Deutschland wegen Spionageverdachts verhaftet. Einer von ihnen soll sich bereit erklärt haben, Anschläge auf potenzielle Ziele wie US-Militäreinrichtungen zu verüben, um die Hilfe für die Ukraine zu sabotieren, so die Staatsanwaltschaft.

Westliche Beamte haben Russland und seine Vertreter beschuldigt, seit dem Einmarsch Moskaus Dutzende Anschläge verübt zu haben, die von Brandstiftung und Sabotage bis hin zu Cyberangriffen und Spionage reichen.

Russland wurde beschuldigt, versucht zu haben, Menschen in Deutschland zu töten, die eine Verbindung zum Krieg in der Ukraine haben.

Im Juli 2024 erklärten westliche Beamte, dass ein Komplott zur Ermordung von Armin Papperger aufgedeckt wurde, dem Vorstandsvorsitzenden des Rüstungsunternehmens Rheinmetall, das Waffen an die Ukraine liefert.

Im Jahr 2019 wurde der russische Staatsbürger Vadim Krasikov in Deutschland wegen der Ermordung eines georgischen Staatsbürgers verurteilt, der in Tschetschenien gegen russische Truppen gekämpft hatte.

Krasikow wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, kam aber im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2024 frei.

Bei seiner Verurteilung erklärten die deutschen Richter, Krasikov habe auf Anweisung der russischen Behörden gehandelt, die ihm eine falsche Identität, einen falschen Pass und die Mittel zur Durchführung des Mordes gegeben hätten.