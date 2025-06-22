Welt reagiert besorgt auf US-Angriffe im Iran - CDU gratuliert den USA

Die Welt erwachte am Sonntag mit dem offiziellen Eintritt der USA in den Konflikt zwischen Israel und Iran. Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, er werde in zwei Wochen über die Beteiligung Washingtons am Krieg Israels gegen Teheran entscheiden, doch er traf die Entscheidung schon jetzt.

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Vom so genannten "War Room" in Washington aus gaben Trump und seine Berater den Befehl, in den frühen Morgenstunden des Sonntags B-2-Tarnkappenbomber für gezielte Angriffe auf die iranischen Atomanlagen einzusetzen. Der Grund: der Iran baue eine Atombombe.

Berichten zufolge verließen die B-2-Bomber die Luftwaffenstützpunkte Guam und Diego Garcia, um starke Penetrationsbomben auf die Atomkraftwerke Fordow, Natanz und Isfahan abzuwerfen.** Es ist unklar, welche Schäden dabei entstanden sind, und der Iran erklärte, er behalte sich das Recht vor, "mit voller Kraft Widerstand zu leisten".

Einige fragten sich, ob ein geschwächter Iran kapitulieren oder trotzig bleiben und mit Verbündeten in der Golfregion verteilte US-Ziele angreifen würde.

Die Verbündeten der USA im Nahen Osten haben nach den Anschlägen, die die Angst vor einem größeren Konflikt geschürt haben, eine Rückkehr an den Verhandlungstisch gefordert und gleichzeitig auf die Bedrohung durch Teherans Atomprogramm hingewiesen.

Einige Länder und Gruppen in der Region, darunter auch solche, die den Iran unterstützen, haben den Schritt verurteilt und gleichzeitig eine Deeskalation der Situation gefordert.

Präsident Donald Trump mit Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth Carlos Barria/AP

UN ruft zur Diplomatie auf

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, erklärte, er sei "zutiefst beunruhigt" über die Gewaltanwendung der Vereinigten Staaten.

"Es besteht ein wachsendes Risiko, dass dieser Konflikt schnell außer Kontrolle gerät - mit katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung, die Region und die Welt", sagte er in einer Erklärung auf der sozialen Medienplattform X.

"Ich rufe die Mitgliedsstaaten zur Deeskalation auf." "Es gibt keine militärische Lösung. Der einzige Weg nach vorne ist die Diplomatie."

Großbritanniens Premier fordert den Iran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren

Der britische Premierminister Keir Starmer hat den Iran aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um die Krise auf diplomatischem Wege zu beenden. Er sagte, dass die Stabilität in der unbeständigen Region Vorrang habe, aber die Frage sei, ob die USA und Israel sich an einen Tisch setzen und das Problem auf diplomatischem Wege lösen wollten?

In der Zwischenzeit hat das Großbritannien gemeinsam mit der EU, Frankreich und Deutschland in der vergangenen Woche in Genf erfolglos versucht, eine diplomatische Lösung mit dem Iran zu vermitteln.

Starmer sagte, das iranische Atomprogramm stelle eine ernsthafte Bedrohung für die weltweite Sicherheit dar.

"Dem Iran darf nicht erlaubt werden, eine Atomwaffe zu entwickeln, und die Vereinigten Staaten haben Schritte unternommen, um diese Bedrohung zu verringern", so Starmer.

Von der Leyen und Kallas rufen zur Zurückhaltung auf

Die Chefdiplomatin der Europäischen Union Kaja Kallas sagte, man dürfe nicht zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe entwickle, forderte aber die Konfliktparteien auf, Zurückhaltung zu üben.

"Ich fordere alle Parteien auf, zurückzutreten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und eine weitere Eskalation zu vermeiden", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in einem Social-Media-Post.

EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf X, dass die Stabilität in der Region und die Einhaltung des Völkerrechts unsere Priorität sein müssen. Sie ruft zu einer diplomatischen Lösung auf.

CDU-Obmann im Auswärten Ausschuss, Roderich Kiesewetter, dankt den USA in einem Beitrag auf X. "Mit den Angriffen auf die 3 militärischen Nuklearanlagen haben Israel und die USA die Region und uns alle vor einer nuklearen Erpressung durch den Iran und einem nuklearen Wettrüsten bewahrt", so Kiesewetter.

Das Mullahregime hätte alle Warnungen ignoriert, sagt er. "Sicherheitspolitisch ist wichtig, auch die militärischen Fähigkeiten einzudämmen und terroristischen Arme des Regimes zu zerstören, denn beides ist weiterhin eine Bedrohung für Israel. Es ist jetzt eine historische Chance für die iranische Zivilbevölkerung, sich von dem Terrorregime der Mullahs zu befreien. Weiterhin gilt: Deutschland sollte Israel weiter unterstützen und die iranische Zivilbevölkerung stärken."

Sara Wagenknecht schreibt, Donald Trump "zünde den Nahen und Mittleren Osten an". Der Angriff sei ein schwerer Völkerrechtsbruch und müsse von der Bundesregierung scharf verurteilen werden, so Wagenknecht.

"Der Kriegseintritt der USA ist ein Verbrechen, das die gesamte Region ins Chaos stürzen könnte. Bei Russland zählt das Völkerrecht, bei Israel und den USA nicht: diese heuchlerische Doppelmoral macht den Westen in der ganzen Welt unmöglich!"

Italien sagt, ein nuklearer Iran sei eine Gefahr für die Region

Außenminister Antonio Tajani hat erklärt, dass die iranischen Atomanlagen "eine Gefahr für die gesamte Region" darstellen, hofft aber, dass die Maßnahmen zu einer Deeskalation des Konflikts und zu Verhandlungen führen können.

China fragt, ob die USA ihren Irak-Fehler wiederholen

In einem Medienkommentar der chinesischen Regierung wird die Frage gestellt, ob die USA "den Fehler des Irak im Iran wiederholen".

In dem Online-Artikel von CGTN, dem fremdsprachigen Arm des staatlichen Rundfunks, heißt es, die US-Angriffe markierten einen gefährlichen Wendepunkt.

"Die Geschichte hat wiederholt gezeigt, dass militärische Interventionen im Nahen Osten oft unbeabsichtigte Folgen haben, einschließlich langwieriger Konflikte und regionaler Destabilisierung", hieß es unter Berufung auf die US-Invasion im Irak im Jahr 2003.

Ein diplomatischer und maßvoller Ansatz ist die beste Hoffnung für Stabilität im Nahen Osten.

Irak unterhält enge Beziehungen zu Washington und Teheran

Die irakische Regierung hat die US-Angriffe verurteilt und erklärt, dass die militärische Eskalation eine ernsthafte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit im Nahen Osten darstelle. Die militärische Eskalation sei eine ernste Gefahr für die regionale Stabilität, man rufe zu diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise auf.

"Die Fortsetzung solcher Angriffe birgt die Gefahr einer gefährlichen Eskalation mit Folgen, die über die Grenzen eines Staates hinausgehen und die Sicherheit der gesamten Region und der Welt bedrohen", sagte Regierungssprecher Bassem al-Awadi in der Erklärung.

Der Irak unterhält enge Beziehungen sowohl zu Washington als auch zu Teheran und hat im Laufe der Jahre versucht, diese auszugleichen. Das Land verfügt auch über ein Netzwerk mächtiger, vom Iran unterstützter Milizen, die sich bisher nicht in den Kampf eingemischt haben.

Saudi-Arabien verurteilt die Anschläge nicht, ist aber besorgt

Saudi-Arabien, einer der wichtigsten Verbündeten der USA in der Region, äußerte sich "tief besorgt" über die US-Luftangriffe, ging aber nicht so weit, sie zu verurteilen.

"Das Königreich betont die Notwendigkeit, alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um Zurückhaltung zu üben, die Spannungen abzubauen und eine weitere Eskalation zu vermeiden", so das Außenministerium in einer Erklärung.

Saudi-Arabien hatte zuvor die Angriffe Israels auf die iranischen Atomanlagen und die militärische Führung des Landes verurteilt.

Katar bedauert die Eskalation der Spannungen

Katar, das den größten US-Militärstützpunkt im Nahen Osten beherbergt, bedauert" die Eskalation der Spannungen im Krieg zwischen Israel und dem Iran.

In einer Erklärung forderte das katarische Außenministerium alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und "eine Eskalation zu vermeiden, die die Völker der Region, die durch den Konflikt und seine tragischen humanitären Auswirkungen belastet sind, nicht tolerieren können".

Katar war ein wichtiger Vermittler im Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Oman befürchtet Ausweitung des Konflikts

Oman, das bei den Atomgesprächen zwischen dem Iran und den USA vermittelt hat, verurteilte die Luftangriffe und erklärte, dass sie die Spannungen in der Region verschärften.

Die US-Luftangriffe drohten, den Konflikt auszuweiten und stellten eine schwere Verletzung des Völkerrechts dar, sagte ein Sprecher des omanischen Außenministeriums in einer Erklärung.

Irans Achse des Widerstands ruft zum Dschihad auf

Sowohl die Huthi-Rebellen im Jemen als auch die Hamas haben die US-Angriffe verurteilt.

In einer Erklärung vom Sonntag rief das politische Büro der Huthis die muslimischen Nationen dazu auf, sich "dem Dschihad und der Option des Widerstands als Front gegen die zionistisch-amerikanische Arroganz" anzuschließen.

Die Hamas und die Huthis sind Teil der so genannten Achse des Widerstands des Irans, einer Reihe pro-iranischer Stellvertreter, die sich vom Jemen bis zum Libanon erstrecken und der Islamischen Republik seit Jahren beträchtliche Macht in der gesamten Region verschafft haben.

Was die Hisbollah betrifft, so hat die militärische Gruppe aus Solidarität mit ihrem Hauptverbündeten Iran keine militärischen Aktionen gegen Israel unternommen und muss sich noch zu den nächtlichen Angriffen Washingtons äußern.

Im Libanon erklärte der neue Präsident Joseph Aoun, dass die US-Bombardierung zu einem regionalen Konflikt führen könnte, den sich kein Land leisten kann, und rief zu Verhandlungen auf.

"Der Libanon, seine Führer, seine Parteien und sein Volk sind sich heute mehr denn je bewusst, dass sie einen hohen Preis für die Kriege gezahlt haben, die auf ihrem Territorium und in der Region ausgebrochen sind", sagte Aoun in einer Erklärung am 10. Oktober. "Sie sind nicht bereit, noch mehr zu zahlen."

Die neue Führung des Libanon, die nach einem verheerenden Krieg zwischen Israel und der militanten Hisbollah an die Macht kam, hat das Land aufgefordert, sich nicht in weitere Konflikte hineinziehen zu lassen, während es versucht, sich wieder aufzubauen und eine jahrelange Wirtschaftskrise zu überwinden.

Australien fordert ein diplomatisches Ende des Konflikts

Australien, das am Freitag seine Botschaft in Teheran schloss und das Personal evakuierte, drängte auf ein diplomatisches Ende des Konflikts.

"Wir haben deutlich gemacht, dass das iranische Nuklearprogramm und das Programm für ballistische Raketen eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellen", so ein Regierungsvertreter in einer schriftlichen Erklärung. "Wir nehmen die Erklärung des US-Präsidenten zur Kenntnis, dass jetzt die Zeit für Frieden gekommen ist". "Wir rufen weiterhin zu Entspannung, Dialog und Diplomatie auf."

Kein Kommentar aus Russland

Russland hat bisher weder eine Erklärung noch eine politische Stellungnahme zu den US-Angriffen auf den Iran abgegeben.

Außenminister Abbas Araghchi schließlich verurteilte die Operation heute Morgen und bezeichnete sie als "schwerwiegende Verletzung der UN-Charta" und als "empörenden" Akt.

Araghchi warnte, dass die Aktion "Konsequenzen haben wird" und bekräftigte, dass "der Iran sich alle verfügbaren Optionen vorbehält, um seine Souveränität, seine Interessen und sein Volk zu verteidigen" und forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.