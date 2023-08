WHO in Sorge: In Europa wird immer noch zu viel geraucht

Der Tabakkonsum ist weiterhin eine sehr große Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Die WHO empfiehlt einige Maßnahmen, um den Tabakkonsum zu minimieren.

Nur vier Länder - davon nur eines in der Europäischen Union - haben alle von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Maßnahmen zur weltweiten Reduzierung des Tabakkonsums umgesetzt.

Nach Brasilien und der Türkei haben nun auch die Niederlande und Mauritius die Maßnahmen umgesetzt, wie aus dem jüngsten Bericht der UN-Gesundheitsorganisation über die Fortschritte bei der Eindämmung des Tabakkonsums hervorgeht.

Die WHO empfiehlt, den Tabakkonsum und die Prävention zu überwachen, die Menschen vor Rauch zu schützen, Hilfe bei der Raucherentwöhnung anzubieten, die Menschen vor den Gefahren des Rauchens zu warnen, Werbeverbote durchzusetzen und die Tabaksteuer zu erhöhen.

"Ich beglückwünsche Mauritius dazu, dass es als erstes Land in Afrika und die Niederlande als erstes Land in der Europäischen Union das gesamte Paket der WHO-Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums auf höchster Ebene umgesetzt haben", sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, in einer Erklärung. Die WHO sei bereit, alle Länder dabei zu unterstützen, ihrem Beispiel zu folgen und ihre Bevölkerung vor dieser tödlichen Geißel zu schützen, so der WHO-Chef.

Das Rauchen ist weltweit für etwa 8,7 Millionen Todesfälle jährlich verantwortlich, in der Europäischen Union für rund 700.000 Todesfälle pro Jahr. Der Europäischen Kommission zufolge ist Rauchen nach wie vor das "größte vermeidbare Gesundheitsrisiko und die wichtigste Ursache für vorzeitige Todesfälle in der EU".

Etwa 18,4 Prozent der EU-Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und älter gaben 2019 an, täglich zu rauchen, doch die Raten variieren innerhalb der Union von 28,7 Prozent in Bulgarien bis 6,4 Prozent in Schweden, so Eurostat, das statistische Amt der EU.

2,3 Milliarden Menschen sind weiterhin durch Tabakkonsum gefährdet

Laut dem neuen Bericht der WHO sind heute 71 Prozent der Weltbevölkerung durch mindestens eine Maßnahme zur Eindämmung des Tabakkonsums geschützt. Das sind fünfmal mehr als im Jahr 2007, so die Organisation, da die Raucherquoten weltweit zurückgegangen sind.

Aber es kann noch viel mehr getan werden, um das Rauchen auszurotten, warnten die WHO-Experten. "Noch immer sind 2,3 Milliarden Menschen in 44 Ländern nicht durch evidenzbasierte Maßnahmen zur Reduzierung der Tabaknachfrage geschützt, so dass sie der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Belastung durch den Tabakkonsum ausgesetzt sind", sagte Dr. Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der WHO. "Und 53 Länder haben immer noch kein vollständiges Rauchverbot in Gesundheitseinrichtungen. Das ist ein No-Go und völlig inakzeptabel".

Von den 8,7 Millionen Menschen, die weltweit an den Folgen des Rauchens sterben, sind etwa 1,3 Millionen Menschen, die keinen Tabak konsumieren, darunter auch Säuglinge und Kinder, so die WHO. "Rauchfreie Umgebungen retten Leben, indem sie die Belastung durch Passivrauchen reduzieren und eine Veränderung der sozialen Normen bewirken", schreibt Krech im Vorwort des WHO-Berichts. "Wenn Rauchverbote funktionieren, ist es wahrscheinlicher, dass private Räume rauchfrei werden, dass mehr Raucher motiviert werden, mit dem Rauchen aufzuhören, und dass weniger Kinder in Versuchung geraten, das Rauchen auszuprobieren.

Der WHO-Generaldirektor Dr. Tedros fügte hinzu, dass die Werbung der Tabakindustrie für E-Zigaretten als sicherere Alternative die Fortschritte bei der Reduzierung des Rauchens untergraben habe. "Junge Menschen, einschließlich derer, die noch nie geraucht haben, sind eine spezielle Zielscheibe", sagte er in dem Bericht. "Tatsächlich sind E-Zigaretten sowohl für die Konsumenten als auch für die Menschen in ihrer Umgebung schädlich, insbesondere wenn sie in geschlossenen Räumen verwendet werden", fügte er hinzu.