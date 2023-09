Der 33. Ig-Nobelpreis hat die skurrilsten wissenschaftlichen Errungenschaften dieses Jahres ausgezeichnet - von toten Spinnenrobotern bis hin zu leckenden Steinen.

Sie kennen den Nobelpreis, aber kennen Sie auch seinen kleinen Bruder, den Ig-Nobelpreis? Als Parodie auf die sehr seriösen Preise, benannt zu Ehren des Wissenschaftlers und Ingenieurs Alfred Nobel, werden 10 Auszeichnungen an Teams und Einzelpersonen auf der ganzen Welt verliehen, die für die skurrilsten und bizarrsten Leistungen in der wissenschaftlichen Forschung verantwortlich sind.

WERBUNG

Jeder Ig-Nobelpreisträger hat etwas getan, das die Menschen erst zum LACHEN und dann zum NACHDENKEN bringt. Ig Nobel Prize

Die Gala zur Preisverleihung, an der auch echte Nobelpreisträger teilnehmen, darunter in diesem Jahr der deutsche Physiker Wolfgang Ketterle, findet alljährlich in der Elite-Universität Harvard statt. Laut der Ig-Nobelpreis-Organisation, die von der Harvard-Radcliffe Science Fiction Association und der Harvard-Radcliffe Society of Physics Students gesponsert wird, gehen jedes Jahr mehr als 9.000 Nominierungen ein.

Jeder Preisträger "hat etwas getan, das die Menschen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt", heißt es in der Ausschreibung. Zwischen 10 und 20 Prozent der Vorschläge stammen von Personen, die sich selbst nominieren, aber eher "selten" gewinnen.

Nekrobotik: Verwendung toter Spinnen als Roboter

Die Gewinner in der Kategorie Maschinenbau waren Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor Shimokusu und Daniel Preston, ein Team von Wissenschaftlern aus Indien, China, Malaysia und den Vereinigten Staaten.

Sie verwendeten tote Spinnen, um sie als mechanische Greifwerkzeuge zu benutzen.

Die Spinnen bewegen ihre Gliedmaßen mithilfe von Hydraulikmechanismen. Eine Kammer in der Nähe des Kopfes zieht sich zusammen, damit das Blut in die Gliedmaßen fließt und diese sich strecken müssen. Wenn der Druck nachlässt, ziehen sich die Beine wieder zusammen.

Bei den Tests stellten die Forscher fest, dass die Spinnenroboter (oder sind es Roboterspinnen?) mehr als 130 Prozent ihres eigenen Körpergewichts heben konnten, manchmal sogar viel mehr.

"Dieser Bereich der Soft-Robotik macht viel Spaß, weil wir bisher ungenutzte Antriebsarten und Materialien verwenden können", sagte Daniel Preston von der School of Engineering der University of Rice in einer Erklärung.

Zählen von Nasenhaaren bei Leichen für den Medizinpreis

Das Team, das den Medizinpreis gewann, untersuchte anhand von Leichen, ob sich in den Nasenlöchern einer Person die gleiche Anzahl von Haaren befindet.

In der Kategorie Chemie und Geologie erhielt Jan Zalasiewicz aus Polen den Preis für die Erklärung, warum viele Wissenschaftler gerne an Steinen lecken.

"Das Ablecken von Gesteinen gehört natürlich zum Arsenal der Geologen und Paläontologen, die bewährte Techniken anwenden, um im Feld zu überleben", schrieb Zalasiewicz 2017 im Newsletter der Palaeontological Association.

"Durch die Befeuchtung der Oberfläche heben sich die Texturen der Fossilien und Mineralien deutlich ab, anstatt in der Unschärfe der sich überschneidenden Mikroreflexionen und -brechungen unterzugehen, die von einer trockenen Oberfläche ausgehen."

WERBUNG

Andere Preisträgerteams wurden dafür geehrt, dass sie die Auswirkungen der Langeweile von Lehrern auf die Langeweile von Schülern und die Auswirkungen der sexuellen Aktivität von Sardellen auf die Durchmischung des Meerwassers untersucht haben, außerdem an die Untersuchung der Frage, wie elektrifizierte Essstäbchen und Trinkhalme den Geschmack von Lebensmitteln verändern können.

Die Preise sollen "das Ungewöhnliche feiern, den Einfallsreichtum würdigen und das Interesse der Menschen an der Wissenschaft wecken", heißt es in den "Annals of Improbable Research", der Zeitschrift, die die Veranstaltung organisiert.