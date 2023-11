Bebeto Matthews/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Sam Bankman-Fried - kurz SBF - im Juni 2023 - Copyright Bebeto Matthews/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Sam Bankman-Fried - kurz SBF - im Juni 2023 - Copyright Bebeto Matthews/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Von Euronews mit AP, AFP

Ein Gericht in New York hat das einstige Wunderkind, FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, in allen 7 Anklagepunkten schuldig gesprochen.