Nirgendwo in den USA ist die Geschichte so tief verwurzelt wie im Mississippi-Delta, dem Geburtsort des Blues und der Bürgerrechtsbewegung.

Ein Künstler, der als Synonym für den Blues gilt, ist die Musiklegende B.B. King, der im Mississippi-Delta geboren wurde und der Welt durch seine Texte die Realität des Lebens dort näher brachte.

Die Lebensweise in Mississippi, die den Blues geprägt hat, ist auch eng mit der Bürgerrechtsbewegung verbunden.

"Der Blues ist einer der wesentlichen Hintergründe der Bürgerrechtsbewegung", sagt Dr. Alphonso Sanders, der pensionierte Leiter des B.B. King Recording Studio.

"Die Bürgerrechte selbst waren immer ein Grundgedanke in der Musik selbst."

The B.B. King Museum and Delta Interpretive Center euronews

Der Kampf für die Bürgerrechte sowie das Leben und die Karriere von King werden im B.B. King Museum and Delta Interpretive Center anhand von Bild- und Tonausstellungen sowie unbezahlbaren Erinnerungsstücken erzählt. Die Geschichte des Musikers, der vom Tellerwäscher zum Millionär wurde, ist durchdrungen von der Seele dieser einzigartigen Region des amerikanischen Südens.

"Erleben Sie, wofür das Delta selbst steht", sagt Sanders. "Denn hier ist B.B. King aufgewachsen."

Musikclubs halten den Blues am Leben

Live-Musikclubs sind ein wesentlicher Bestandteil der Blueskultur in Mississippi, und Clubs wie der Ground Zero Blues Club in Clarksdale halten den Geist des Blues am Leben.

"Der Ground Zero Blues Club ist zu einem Ort geworden, an dem die Leute Musik in einer sehr authentischen Umgebung erleben wollen", sagt Eric Meier, der Miteigentümer des Clubs.

The Ground Zero Blues Club in Clarksdale euronews

Der Ground Zero Blues Club zelebriert zeitgenössische Blues-Talente in einem intimen Rahmen. An den Wochenenden ist der Club immer voll und zieht internationale Bluesfans an.

"Der Ort hat eine lange Geschichte", fügt Meier hinzu.

Emmett Till: Der Mord, der eine Bewegung auslöste

Einer der dunkelsten Momente in der Geschichte Mississippis ist der Lynchmord an dem Teenager Emmett Till.

Till war 14 Jahre alt, als er von Rassisten brutal ermordet wurde. Die Täter wurden später alle - trotz erdrückender Beweise - von den Gerichten in Mississippi freigesprochen. Diese Ereignisse schockierten die Welt und gelten als Wendepunkt in der Bürgerrechtsbewegung.

Die Stadt Sumner in Mississippi beherbergt heute das Emmett Till Interpretive Center, das den Menschen ein Gefühl für Geschichte durch Erfahrung vermitteln soll.

"Es gibt nichts Besseres, als die Möglichkeit, sich historisch bedeutsame Orten anzusehen", sagt Benjamin Saulsberry, Direktor für öffentliches Engagement und Museumspädagogik.

Das Mississippi-Delta ist zweifellos ein Ort, der von historischen Ereignissen berührt wurde, der die Politik geprägt hat und eine reiche Kultur besitzt. Das Delta ist auf jeden Fall einen Besuch wert.