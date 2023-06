Von Callum Tennant

"Der Tourismus hat die Atmosphäre von San Juan total verändert", sagt eine Einheimische gegenüber Euronews Travel

Die Massen von "Game of Thrones"-Fans, die in die baskische Stadt San Juan de Gaztelugatxe strömen, haben die örtliche Fauna gestört und die Einheimischen verärgert.

Die örtlichen Behörden sahen sich gezwungen, ein Online-Ticketing-System einzuführen, um die Besucherzahlen zu kontrollieren. Sie haben auch das historische Läuten der Kirchenglocke verboten, um den umliegenden Lebensraum zu schützen.

San Juan de Gaztelugatxe, das den Fans von Game of Thrones als Drachenstein bekannt ist, ist seit Jahrhunderten ein Ziel für Pilger. Doch die Besucherzahlen explodierten, nachdem die Insel 2016 als Drehort für die Erfolgsserie genutzt wurde.

Hier erfahren Sie, wie sich der HBO-Starstatus auf die baskische Schönheit ausgewirkt hat.

Glockenläuten zum Schutz der Vogelbrut in San Juan de Gaztelugatxe verboten

Die örtlichen Behörden führten im Sommer 2018 erstmals digitale Tickets ein, nachdem der Ort mit der zunehmenden Besucherzahl nicht mehr zurechtkam.

Im Jahr 2019 besuchten fast 730.000 Menschen Gaztelugatxe, 140.000 mehr als im Vorjahr: ein Anstieg von fast 25 Prozent in nur einem Jahr. Allein am 15. August 2019 besuchten 6.434 Personen die Insel.

Um die Kirche auf der Insel zu erreichen, müssen die Besucher zunächst die 241 Stufen hinaufsteigen, die sich nach oben schlängeln. Nachdem sie die atemberaubende Aussicht auf die baskische Küste genossen haben, läuten die Besucher traditionell dreimal die Glocke der Kirche. Das Läuten der Glocke soll böse Geister abwehren und Glück bringen.

Die Insel soll auch den örtlichen Fischern Glück bringen. Boote, die von der nahe gelegenen Fischerstadt Bermeo aus in See stechen, machen in der Regel mehrere Wendemanöver nach Backbord und Steuerbord, um die Gunst von San Juan (dem Heiligen Johannes) zu erlangen.

Während die Fischerboote noch immer nach Belieben wenden dürfen, ist es den Besuchern nun untersagt, die Glocke der Kirche zu läuten, es sei denn an besonderen Festtagen. Die Verwalter des Platzes haben das Seil der Glocke entfernt, da das vermehrte Läuten die in der Nähe nistenden Seevögel in Stress versetzt und ihr Brutverhalten beeinträchtigt hat.

Übermäßiges Glockengeläut bei Gaztelugatxe hat die gefärdeten Seevögel vor Ort gestresst. Callum Tennant

Das System der Voranmeldung auf Gaztelugatxe ist "ein Witz", sagen die Einheimischen

Seit März 2020 ist es obligatorisch, einen Termin zu buchen, um Zugang zur Insel zu erhalten. Die Buchung eines Zeitfensters ist zwar kostenlos, muss aber im Voraus erfolgen, da die Tickets für bestimmte Tage manchmal ausverkauft sind.

Maialen Carbó, eine 25-Jährige, die in der nahe gelegenen Küstenstadt Bakio lebt, von wo aus die meisten Touristen ihren Besuch starten, bezeichnet die zunehmende Beliebtheit des Ortes als "katastrophal".

"Die Busse, die ohnehin schon selten verkehren, sind jetzt voll mit Touristen, die die Gegend besuchen wollen, und nehmen den Einwohnern von Bakio, die auf die örtlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, den Platz weg.

"Es ist ein Witz, dass die Einheimischen jetzt darum bitten müssen, einen Ort vor ihrer Haustür zu besuchen, den sie bisher immer frei besuchen konnten.

Für die 24-jährige Ane Arostegi hat das Gebiet eine persönliche Verbindung.

"Meine Tante hat in der Kirche geheiratet und ist dann getaucht, um der Jungfrau unter Wasser Blumen zu schenken. So etwas kann man heute nicht mehr machen. Man müsste zu viele Genehmigungen einholen.

"Der Tourismus hat die Atmosphäre von San Juan total verändert. Als ich klein war, haben wir dort im Sommer oft gepicknickt, und es war fast niemand da. Jetzt ist es unmöglich, einen Termin zu bekommen.

Es stimmt zwar, dass der Tourismus einige Verbesserungen gebracht hat, wie z. B. die Sicherheitszäune, aber das macht nicht wett, was sie mit diesem Gebiet von Bakio gemacht haben.”

Von den Besuchern, die Gaztelugatxe 2019 besuchten, kamen etwa 46 Prozent aus anderen Regionen Spaniens, 30 Prozent waren Ausländer und 24 Prozent kamen aus dem Baskenland. Besucher aus der lokalen Provinz Bizkaia, in der Bakio liegt, machten nur 14 Prozent der Besucher aus.

Wie begegnet Gaztelugatxe den Auswirkungen des Übertourismus?

Neben der Begrenzung der Besucherzahlen auf knapp über 3 000 pro Tag und dem Verbot des Glockenläutens haben die lokalen Behörden weitere Maßnahmen ergriffen, um die negativen Auswirkungen der neuen Popularität des Ortes abzumildern.

Im April kündigte die Provinzregierung von Bizkaia an, dass sie die Einrichtung eines neuen Gremiums unterstützt, das die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden und Abteilungen mit sich überschneidenden Zuständigkeiten verbessern soll, um die nachhaltige Nutzung der Stätte zu gewährleisten.

Außerdem wurden der nahe gelegene Parkplatz vergrößert und neue Bushaltestellen eingerichtet, um mehr Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzulocken. Außerdem sind neue Küstenwanderwege geplant, die es ermöglichen, die Stätte nicht nur von Bakio aus, sondern auch von Bermeo aus zu erreichen.

Auch andere spanische Regionen profitieren vom "Game of Thrones"-Hype

Trotz der Nachteile und des drohenden Übertourismus versuchen andere Regionen und Städte in Spanien, Fans der Serie in ihre Gegend zu locken.

Cáceres, eine mittelalterliche Stadt und UNESCO-Stätte in der spanischen Region Extremadura, diente bereits als Drehort für Game of Thrones und will mehr. Die zweite Staffel des Spin-Offs der Serie, "House of the Dragon", wurde gerade dort gedreht, nachdem die örtlichen Behörden um sie geworben hatten.

Die erste Folge des Spin-offs wurde von über 10 Millionen Menschen gesehen und wird mit Sicherheit dazu führen, dass die Zahl der Fans, die die Stadt besuchen, steigt.

Derzeit empfängt die Stadt die "Game of Thrones"-Pilger mit offenen Armen und veranstaltet sogar ein jährliches "Game of Thrones"-Festival. Doch ein Blick auf Gaztelugatxe zeigt, dass der Grat zwischen mehr Tourismus und zu viel Tourismus ein schmaler ist.