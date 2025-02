Apostolos Tzitzikostas: Europa muss auf Massentourismus reagieren

Für Apostolos Tzitzikostas muss die Branche nachhaltiger werden und auf den Massentourismus reagieren.

Nach Covid stellt sich der europäische Tourismus einer neuen Herausforderung: die Folgen des Übertourismus. Fachleute und politische Entscheidungsträger waren am Donnerstag in Brüssel anlässlich des Destination Europe Summit zusammengekommen. Der erste EU-Kommissar für Tourismus betonte die Bedeutung der Branche, die mit etwa 3 Millionen Unternehmen mehr als 20 Millionen Menschen in der EU beschäftigt. Für Apostolos Tzitzikostas muss die Branche nachhaltiger werden und auf den Massentourismus reagieren.

"Wir haben erlebt, dass Einwohner gegen die Überbelegung, gegen die Kosten der Unterkunft und die Umweltbelastung in einigen wichtigen Reisezielen protestieren", sagte Apostolos Tzitzikostas in einem Interview mit Euronews während des Gipfels, der gemeinsam mit der Europäischen Reisekommission veranstaltet wird.

Der Tourismus müsse verantwortungsvoll entwickelt werden

"Ich nehme das sehr ernst", sagte er und bezog sich dabei vor allem auf die antitouristischen Bewegungen in Spanien und fügte hinzu: "Ich werde mit allen betroffenen lokalen Behörden und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um zu verstehen, was und wie die EU handeln sollte, bewährte Praktiken austauschen und wichtige Daten sammeln, um die Ströme besser zu steuern."

Der Tourismus müsse verantwortungsvoll entwickelt werden, indem man Besucher anlocke, die authentische Erfahrungen schätzten, lokale Unternehmen unterstütze und mehr Reisen außerhalb der Saison an Orte "abseits der ausgetretenen Pfade" fördere, sagte der griechische Kommissar.

"Deshalb werden wir in diesem Jahr umfassende Konsultationen mit den Beteiligten durchführen. Ich möchte von den Menschen vor Ort, von Ihnen allen, hören, damit wir die richtigen Prioritäten für unsere nachhaltige Tourismusstrategie setzen können. Und die Finanzierung wird in der Tat der Schlüssel sein", sagte er und fügte hinzu, dass die Aufgabe eine "Zusammenarbeit über Sektoren, Grenzen und verschiedene Regierungsebenen hinweg" erfordern werde.

Verkehr und Tourismus sind miteinander verbunden

Tzitzikostas, der 12 Jahre lang Gouverneur der Tourismusregion Zentralmazedonien und ehemaliger Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen war, ist der erste Kommissar mit einem eigenen Ressort für den Tourismus.

"Der Tourismus ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das ich mit ganzem Herzen und all meiner Kraft unterstützen möchte", sagte Tzitzikostas vor einem Publikum vor Ort und im Internet und fügte hinzu, sein Ziel sei es, "Europa als sicheres, nachhaltiges und hervorragendes Reiseziel zu präsentieren, das sowohl internationale als auch inländische Reisende anzieht".

Er sagte, er werde sich auch auf die Unterstützung des Tourismussektors für wichtige Verkehrsinitiativen verlassen, "weil Verkehr und Tourismus in der Tat miteinander verbunden sind", und nannte als Beispiele nahtlose Einzelfahrscheine für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr, einfachere grenzüberschreitende Mietwagendienste oder eine strengere EU-Regelung der Fahrgastrechte.

"Zu Beginn meiner Amtszeit werde ich all diese Verordnungen vorlegen, um die europäischen Märkte zu einem echten Binnenmarkt zu machen", sagte er.