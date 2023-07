Nach umstrittenem Parlamentsbeschluss: Israelis gehen auf die Barrikaden

In Israel haben am Montag Zehntausende landesweit demonstriert. Zuvor hatte das Parlament in Jerusalem ein Kernelement der Justizreform beschlossen, in der viele eine Schwächung der Justiz sehen. Den ganzen Tag über versammelten sich Demonstranten vor dem Parlament. Sie hupten, trommelten und schwenkten israelische Flaggen. In Jerusalem und Tel Aviv, der wichtigsten Wirtschaftsmetropole des Landes, dauerten die Kundgebungen bis in den Abend hinein an.

Dort haben Demonstranten Straßen blockierten. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein und berittene Polizisten gingen gegen die Menschenmenge vor. Überall im Land störten Menschen den Verkehr. In Tel Aviv marschierten am Abend Tausende stundenlang auf einer zentralen Autobahn. Erst in der Nacht zu Dienstag gelang es der Polizei, die Menschen zu vertreiben. Medienberichten zufolge wurden landesweit am Montag mindestens 34 Demonstranten festgenommen, einige gewaltsam.