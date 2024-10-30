Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Wiedersehen für wenige Minuten in Ciudad Juarez
No Comment

Video. Herzzerreißend: 5 Minuten Wiedervereinigung an US-Grenze zu Mexiko

Zuletzt aktualisiert:

In der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juarez kam es zu einem kurzen Wiedersehen mit innigen Umarmungen zwischen Verwandten, die sich sonst nicht gegenseitig in den USA und Mexiko besuchen können.

Das Setting war dem Ereignis nicht gerade angemessen. Auf einem schmalen Holzsteg über einem Schlammloch und streng bewacht von Grenzschützern feierten Menschen aus Mexiko ein Wiedersehen mit Angehörigen, die mittlerweile in den USA leben. Dabei spielten sich emotionale Szenen ab, weil viele Teilnehmende sich seit Jahren nicht mehr persönlich gesehen hatten.

Viel Zeit zum Austausch von Worten und für körperliche Nähe blieb nicht. Das außergewöhnliche Treffen war von vornherein auf wenige Minuten begrenzt.

Das zweisprachige Motto der Veranstaltung lautete: "Umarmungen, keine Mauern", also: "Abrazos, no muros" und "Hugs, not walls".

