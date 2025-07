In der Silvesternacht hat sich ein Team von Sanitätern an einem Stabilisierungspunkt in der Region Charkiw vorbereitet, Verletzte zu versorgen.

Nachdem sie der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zugehört und Grüße ausgetauscht hatten, kamen verletzte Soldaten an.

Im Laufe des Abends wurden fünf Soldaten wegen Verletzungen aus den jüngsten Angriffen behandelt. Trotz des festlichen Anlasses konzentrierte sich das Team auf seine Aufgaben und stellte sicher, dass alle Verwundeten versorgt und in medizinische Einrichtungen gebracht wurden.

Am Ende des Abends wurde bestätigt, dass alle fünf verletzten Soldaten überleben würden - ein Beweis für die Hingabe und aufrichtige Arbeit des medizinischen Teams.