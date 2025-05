Video. Riesenschlagloch: Lkw in Japan vom Erdboden verschluckt

In dem 10 Meter breiten Loch, das vermutlich durch einen Abwasserrohrbruch verursacht wurde, saß der Fahrer fest. Er konnte mit den Rettungskräften sprechen, die später wegen des instabilen Bodens abrücken mussten. Die Rettungsarbeiten wurden durch ein zweites Erdloch in der Nähe erschwert, das am frühen Mittwoch entdeckt wurde.

Die Behörden haben eine Evakuierungsempfehlung für Anwohner im Umkreis von 200 Metern herausgegeben, da sie weitere Bodeneinbrüche und mögliche Gaslecks befürchten. Die Rettungsarbeiten dauern an.