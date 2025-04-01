Video. Mehr als 100 Verletzte bei Brand an Gasleitung nahe Kuala Lumpur

Bei einer Explosion an einer Gasleitung in Putra Heights nahe Kuala Lumpur ist am Dienstag ein Großbrand ausgebrochen. 112 Menschen wurden verletzt, 63 von ihnen mussten mit Verbrennungen und Atemproblemen ins Krankenhaus.
Die Flammen, die kilometerweit zu sehen waren, brachen gegen 8:10 Uhr Ortszeit aus und loderten mehrere Stunden lang bis in eine Höhe von 20 Stockwerken. Das staatliche Ölunternehmen Petronas bestätigte, dass das Feuer an einer seiner Pipelines entstand und später isoliert wurde.
Der Brand erfasste 49 Häuser, deren Bewohner evakuiert werden mussten. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen.
Die Ursache der Explosion wird derzeit untersucht.