Video. Wissenschaftler in Argentinien protestieren gegen Mileis Forschungskürzungen

Die Demonstration, angeführt von Forschern des CONICET, Argentiniens wichtigster wissenschaftlicher Einrichtung, äußerte Alarm über das, was sie als beispiellosen Zusammenbruch staatlicher Investitionen in Wissenschaft und Technologie beschreiben. Schilder mit der Aufschrift „Es gibt keine Zukunft ohne Wissenschaft“ wurden gezeigt, während die Wissenschaftler ihre Botschaft in die U-Bahnen brachten. Laut der EPC-Gruppe ist das Wissenschaftsbudget von 0,3 % des BIP im Jahr 2023 auf prognostizierte 0,15 % im Jahr 2025 gesunken, was zu Massenentlassungen und Befürchtungen einer weiteren Abwanderung von Fachkräften führt.