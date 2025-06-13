Video. Indiens Premierminister Modi besucht Absturzstelle in Ahmedabad

Der nach London fliegende 787 Dreamliner stürzte wenige Minuten nach dem Start in eine medizinische Fakultät und tötete mindestens 260 Menschen, darunter fast alle 242 an Bord. Ein Passagier überlebte wie durch ein Wunder.
Flammen durchdrangen das Gebäude und forderten weitere Leben am Boden. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unbekannt.
Modi, begleitet vom Chief Minister von Gujarat, Bhupendra Patel, und dem Minister für Zivilluftfahrt, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, traf die Rettungsteams und versprach den Familien der Opfer volle Unterstützung.
Die Rettungsmaßnahmen sind noch im Gange, während Einsatzkräfte die Trümmer durchsuchen. „Es ist eine Tragödie, die wir nicht vergessen werden“, sagte ein Retter.