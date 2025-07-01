Video. Prager Zoo kühlt Tiere mit Tonnen von Eis während Hitzewelle

Die Eisbären Aleut und Gregor, die sich eher in der Arktis als unter der tschechischen Sonne zu Hause fühlen, kühlten sich ab, indem sie im Eis, das über ihr Freiluftgehege verteilt war, herumrollten und sich ausruhten.
Zoo-Direktor Miroslav Bobek sagte, dass im Sommer voraussichtlich mindestens zehn Tage lang Eis benötigt werde, je nach Wettervorhersage. Er erklärte, dass Eisbären bei extremen Hitzeperioden besonders besorgt sind.
Der Zoo wendet bei der Auswahl der Tiere, die Eis erhalten, den „gesunden Menschenverstand“ an. Vorrang haben Tiere aus kälteren Regionen und solche, die von der Kühlung profitieren oder einfach gerne damit spielen.