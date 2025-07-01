Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Ein Eisbär kühlt sich an einem heißen und sonnigen Tag im Prager Zoo in Tschechien auf einem Haufen Eis ab, der am Dienstag, den 1. Juli 2025, in sein Gehege gebracht wurde.
No Comment

Video. Prager Zoo kühlt Tiere mit Tonnen von Eis während Hitzewelle

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Als die Temperaturen in Prag am Dienstag über 34°C stiegen, lieferte der Prager Zoo 10 Tonnen Eis, um seinen Tieren bei der drückenden Sommerhitze zu helfen.

Die Eisbären Aleut und Gregor, die sich eher in der Arktis als unter der tschechischen Sonne zu Hause fühlen, kühlten sich ab, indem sie im Eis, das über ihr Freiluftgehege verteilt war, herumrollten und sich ausruhten.

Zoo-Direktor Miroslav Bobek sagte, dass im Sommer voraussichtlich mindestens zehn Tage lang Eis benötigt werde, je nach Wettervorhersage. Er erklärte, dass Eisbären bei extremen Hitzeperioden besonders besorgt sind.

Der Zoo wendet bei der Auswahl der Tiere, die Eis erhalten, den „gesunden Menschenverstand“ an. Vorrang haben Tiere aus kälteren Regionen und solche, die von der Kühlung profitieren oder einfach gerne damit spielen.

