Video. Freiwillige bereiten Mahlzeiten vor, während Texas sich von Flut erholt

Jeff Rockow, ein langjähriger Elternteil von Camp Mystic, hat seine Kochschürze gegen ein Freiwilligenabzeichen getauscht, um nach den tödlichen Überschwemmungen in Texas den Ersthelfern zu helfen.

Der 53-Jährige aus Dallas, dessen Töchter Sage, 16, und Violet, 13, das Hill Country Camp nur eine Woche vor der Katastrophe verlassen haben, sagte, dass das Erlebnis für ihn sehr nah ging.

„Sie hatten einen harten Tag“, sagte er während einer Pause beim Zusammenstellen von Mahlzeiten in einer Kirche in Kerrville. „Sie hätten dort sein können... Oh Gott, das hätten meine Kinder sein können.“

Obwohl seine Töchter in Hütten in der Nähe des Flusses wohnten, gab Rockow zu, dass er sich nie Sorgen um Hochwasserrisiken gemacht hatte. Jetzt ist er einfach nur dankbar, dass sie in Sicherheit sind, und betet für diejenigen, die noch auf Nachrichten warten.