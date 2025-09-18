Video. Feuer zerstört historische Keyvanlar-Villa in Mudurnu, Bolu

Die Holzstruktur nährte die Flammen, die das gesamte Gebäude schnell erfassten.
Feuerwehr und Gendarmerieteams wurden zum Ort des Geschehens entsandt und kämpften aus den Vorder- und Hinterstraßen gegen das Feuer. Nach mehreren Stunden wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht und daran gehindert, auf nahegelegene Gebäude überzugreifen.
Das Herrenhaus wurde vollständig zerstört, es blieben nur Asche und Ruinen zurück. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Feuers zu ermitteln.