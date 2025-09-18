Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Ein Brand in Bolu am 22. 01. 2025
No Comment

Video. Feuer zerstört historische Keyvanlar-Villa in Mudurnu, Bolu

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Ein Großbrand brach in der Nacht im historischen dreistöckigen Keyvanlar Herrenhaus im Seyrancık-Viertel von Mudurnu, Bolu aus, teilten die Rettungskräfte mit.

Die Holzstruktur nährte die Flammen, die das gesamte Gebäude schnell erfassten.

Feuerwehr und Gendarmerieteams wurden zum Ort des Geschehens entsandt und kämpften aus den Vorder- und Hinterstraßen gegen das Feuer. Nach mehreren Stunden wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht und daran gehindert, auf nahegelegene Gebäude überzugreifen.

Das Herrenhaus wurde vollständig zerstört, es blieben nur Asche und Ruinen zurück. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Feuers zu ermitteln.

