Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Pro-palästinensische Demonstranten wachen neben ihren Zelten auf
No Comment

Video. Proteste in Lissabon und Spanien unterstützen Gaza-Flottille

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Hunderte Demonstranten versammelten sich am Donnerstag in Lissabon, um Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen und die Global Sumud Flottille zu unterstützen, die von israelischen Kräften abgefangen wurde.

Protestierende versammelten sich vor der israelischen Botschaft, schwenkten palästinensische Fahnen und riefen Slogans gegen die Blockade des Gazastreifens. Kleinere Kundgebungen fanden auch in Spanien statt, unter anderem in Bilbao und Madrid vor dem Außenministerium.

Die Flottille, bestehend aus 51 Booten und Teilnehmern aus mehreren Ländern, darunter vier Portugiesen, stach Ende August von Barcelona aus in See. Sie hatte das Ziel, Israels monatelange Blockade des Gazastreifens herauszufordern und symbolische humanitäre Hilfe zu leisten. Israelische Marinekräfte stoppten die Schiffe am Mittwochabend in internationalen Gewässern, etwa 70 Seemeilen von den Küsten Israels und Gazas entfernt.

Die israelischen Behörden erklärten, die Aktion sei durchgeführt worden, um zu verhindern, dass Aktivisten in eine aktive Konfliktzone eindringen. Die Abfangaktion von rund 40 Booten mit über 400 Aktivisten führte zu Verurteilungen und löste Proteste in mehreren europäischen Städten aus. Dies erhöhte den Druck auf die israelische Blockade des Gazastreifens.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG