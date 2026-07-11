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Ein Sprengstoffexperte untersucht am Samstag, dem elften Juli, die Einschlagstelle einer russischen Rakete in einem Wohnviertel von Kyjiw.
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Video. Krieg in der Ukraine: russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Kyjiw – zehn Verletzte

Zuletzt aktualisiert:

In der Ukraine hat der Morgen am elften Juli neue Zerstörung gebracht: Nach nächtlichen Angriffen auf Kyjiw meldeten Behörden mindestens zehn Verletzte, darunter ein Kind.

Aufnahmen aus Kyjiw vom frühen Samstagmorgen, dem elften Juli 2026, zeigen Rauch über der Hauptstadt, während Einsatzkräfte Raketentrümmer einsammeln und Anwohner zerbrochene Scheiben aus Höfen und von Autos fegen. Soldat Oleh Tymoschenko, der sein beschädigtes Fahrzeug säuberte, berichtete, die erste Rakete habe eingeschlagen, bevor der Luftalarm ertönte. Eine zweite habe fünf Minuten später getroffen, als er sich in einem Flur in Sicherheit brachte.

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Nach Angaben der Behörden feuerte Russland ballistische Raketen und einen Drohnenschwarm auf Kyjiw ab und traf die Bezirke Solomianskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi und Sviatoshynskyi. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, darunter ein elfjähriger Junge; vier Menschen kamen ins Krankenhaus, teilte Bürgermeister Witali Klitschko mit.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe in der Nacht sechs Iskander-Raketen, mehrere Marschflugkörper und 121 Drohnen gestartet. Die Flugabwehr habe die meisten davon abgefangen. Der Angriff folgte einem Beschuss am achten Juli, bei dem vier Menschen starben, und ist Teil einer verschärften russischen Kampagne gegen die Hauptstadt.

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