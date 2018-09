Österreichische Regierung lässt EU-Verfahren gegen Ungarn prüfen

Da die Rechtslage bezüglich der Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens unklar sei, habe Außenministerin Karin Kneissl nach Rücksprache mit ihm den juristischen Dienst des EU-Rates zu einer Stellungnahme aufgefordert – „und zwar bevor sich der EU-Rat mit dieser Frage befasst“, ließ Strache verlauten.

Am Mittwoch hatte das EU-Parlament mehrheitlich für ein Verfahren gegen Ungarn gestimmt. Es geht um den Vorwurf, die Regierung in Budapest verstoße gegen demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien. Mit einem Verfahren gegen Ungarn werde leider der Riss zwischen Ost- und Westeuropa vertieft, anstatt diesen mit Verständnis auszugleichen, so Strache in der Presseaussendung des Bundesministeriums für öffentlichen Dienst und Sport.