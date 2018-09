SpaceX: Erster Mondtourist

Die Spritztour durchs All an Bord der SpaceX-Raumfähre "Big Falcon Rocket" ist für das Jahr 2023 geplant. Maezawa beteiligt sich finanziell an der Entwicklung der Rakete. In wecher Höhe blieb unklar. Sein Vermögen wird "Forbes" zufolge auf 2,6 Milliarden Euro geschätzt.

"I choose to go to the moon!"

Er sei sehr aufgeregt, fühle sich geehrt und freue sich, die Nominierung mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Mitnehmen will der japanische Sammler mehrere Künstler aus aller Welt. Einzige Bedingung: Diese sollen ein Kunstwerk schaffen, sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen haben.