Jemen: Hungerkatastrophe könnte noch schlimmer werden

Im Jemen droht sich die gravierende Hungerkrise angesichts der wieder aufgeflammten Kämpfe in der Hafenstadt Hudaida weiter zu verschlimmern. Die Hilfsorganisation Save the Children warnte davor, dass eine Million Kinder zusätzlich an Hunger leiden könnten. Insgesamt wären damit fünf Millionen Kinder in dem Bürgerkriegsland von der Hungerkatastrophe betroffen.