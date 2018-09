Deutschland - nicht so grün, wie man denkt

Deutschland gehört zu den nordeuropäischen Ländern, die einen an Umweltschutz, eine starke grüne Bewegung und an gebildete und recyclingswillige Bürger denken lassen. Aber Deutschland ist nicht so grün, wie man denkt. Denn gräbt man ein bisschen tiefer, stellt man fest, dass ein Viertel des deutschen Stroms aus Braunkohle gewonnen wird. Braunkohle ist eine besonders schmutzige Kohle. Braunkohle ist für 20 Prozent der Treibhausgasemissionen des Landes verantwortlich. Eine Mehrheit der Deutschen will den Kohleausstieg und die Regierung von Angela Merkel hat versprochen, diesen Volkswillen umzusetzen - nur dauert es eine Weile. Die Pro-Kohle-Lobby ist mächtig, Braunkohle ist billig, wird im Inland produziert und bietet rund 20.000 Menschen Arbeit.