EU-Parlamentarier empört über Sowjetunion-Vergleich

Guy Verhofstadt, Vorsitzender der ALDE-Fraktion:

"Bei der Migration werden wir niemals eine Diskriminierung aufgrund von Qualifikation und Nationalität akzeptieren. Wir werden niemals die Prinzipien der Union, das europäische Projekt aufgeben für die Rettung einer politischen Partei in Großbritannien, die nicht einmal in der Lage ist, eine gemeinsame Linie im Brexit-Durcheinander zu finden. "

Auch der britische Außenminister Jeremy Hunt hatte für Empörung gesorgt, nachdem er die EU mit der Sowjetunion verglichen hatte. Premierministerin Theresa May hatte sich bereits von der Aussage distanziert.

EVP-Chef Manfred Weber dazu:

"Ich möchte den ehemaligen polnischen Außenminister Radosław Sikorski zitieren, der sagte:" Mr. Hunt, zeigen Sie uns bitte den Gulag, Mr. Hunt, zeigen Sie uns bitte die Truppen der Sowjetunion in Ihrem Land, zeigen Sie uns bitte das Stasi-System in Ihrem Land. Sikorski hat also recht, Mr. Hunt, Sie sollten sich entschuldigen für das, was Sie gesagt haben. "