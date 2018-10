Kamerun: Wahl in Krisenzeiten

Am Sonntag finden in Kamerun Präsidenschaftswahlen statt. In den englischsprachigen Gebieten des mehrheitlich frankophonen zentralafrikanischen Landes gibt es seit Monaten Unruhen. Die englischsprachige Minderheit wirft der Regierung vor, sie zu benachteiligen, mehrere hundert Menschen sind bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ums Leben gekommen.