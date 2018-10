12 Todesopfer durch Sturzregen auf Mallorca

"Sie ging in die Küche um nach dem Rechten zu sehen, und wurde von einem riesigen Wasserstrahl getroffen. Sie musste sich durch ein Fenster retten, Wasser und Schlamm standen schnell kopfhoch. Kleidung, Möbel, einfach alles wurde weggespült."

Der Sturzregen am Dienstagabend hatte mehrere Orte an der Ostküste Mallorcas überschwemmt. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse. Das spanische Fernsehen berichtete, Tausende Einwohner hätten ihren ganzen Besitz verloren. Auch zwei Tage nach der Katastrophe standen Schlamm und Wasser örtlich noch knöcheltief. Balearen-Präsidentin Francina Armengol sprach von Schäden in Millionenhöhe.

Am schlimmsten betroffen war der Ort Sant Llorenç des Cardassar 60 Kilometer östlich der Inselhauptstadt Palma. Ein Augenzeuge berichtete:

"Ich habe die Flutwelle mit dem Handy aufgenommen, als das Wasser plötzlich sogar über die Brücke stieg. Ich stoppte die Aufnahme, weil ich Panik bekam. Ich fuhr zurück zur Straße, aber dann kam die Welle plötzlich von hinten auf mich zu. Wasser von hinten und von vorn. Ich blieb im Auto sitzen, es wurde von der Welle davongetragen."

Mittlerweile haben Rettungskräfte zwei weitere Todesopfer geborgen. Der Mann und die Frau wurden in der Nähe des Fahrzeugs des deutschen Ehepaares entdeckt, das leer aufgefunden worden war. Laut des spanischen Fernsehens soll das Ehepaar 61 und 63 Jahre alt gewesen sein. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte bislang lediglich, dass auf Mallorca seit Mittwoch zwei Deutsche vermisst würden.

Auch nach einem verschwundenen fünfjährigem Jungen wird fieberhaft weiter gesucht. Vor Ort ist nach Behördenangaben ein Großaufgebot von 800 Einsatzkräften. Drei der Opfer sind nach Angaben des mallorquinischen Notdienstes Ausländer - zwei Briten und eine Niederländerin.