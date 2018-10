Judo-Grand-Prix in Cancún: Schwergewichte im Mittelpunkt

Am dritten und letzten Wettkampftag des Judo-Grand-Prix im mexikanischen Cancún standen die Schwergewichte im Mittelpunkt - und dabei besonders der Tscheche Lukas Krpalek. In Rio vor zwei Jahren gewann er Olympisches Gold in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm und tritt mittlerweile in der Königsklasse der Männer über 100 Kilogramm an.