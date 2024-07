Von Euronews

Das Internationale Olympische Komitee vergab die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2030 an die französischen Alpen bisher unter Vorbehalt finanzieller Garantien des Staates.

Am Mittwoch gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekannt, dass die Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen stattfinden werden - allerdings unter Vorbehalt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron versicherter, dass die nächste nationale Regierung, die erst nach den Sommerspielen 2024 in Paris gebildet wird, alle noch ausstehenden organisatorischen und finanziellen Garantien übernehmen wird.

Die Mitglieder des IOC akzeptierten diese Garantien und stimmten für ihre Annahme.

Die Auflösung der Nationalversammlung und die folgende institutionelle Blockade nach den Neuwahlen führten zu Bedenken. Nach dem Rücktritt seiner Regierung konnte Ministerpräsident Gabriel Attal nicht die Verantwortung für die Unterzeichnung des finanziellen Garantieschreibens des französischen Staates übernehmen. Das IOC verlangte schließlich, dass ihm das französische Garantieschreiben vor Dezember 2024 zugesandt wird.

Frankreich als einziger Kandidat

Die französische Bewerbung war die einzige im Rennen nachdem die Schweiz und Schweden ausschieden. Die Austragungsorte sollen die Skigebiete in den französischen Alpen und die Eissportstätten in der Küstenstadt Nizza sein.

Die Olympischen Winterspiele wurden bereits dreimal in Frankreich ausgetragen: 1924 in Chamonix, 1968 in Grenoble und 1992 in Albertville.

Die Winterspiele 2034 wurden an Salt Lake City in den USA vergeben.