Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie Entwicklungsbanken haben auf einem Gipfeltreffen Milliardenbeträge für Sport und Nachhaltigkeit zugesagt. So soll jedes Kind mindestens 30 Minuten Sport am Tag treiben können.

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele haben führende Persönlichkeiten aus der Welt und der Wirtschaft Finanzmittel in Milliardenhöhe zugesagt und sich verpflichtet, verschiedene Sportinitiativen zu unterstützen, die eine nachhaltige Entwicklung beschleunigen sollen.

Etwa 500 Teilnehmer, darunter 50 Staats- und Regierungschefs, nahmen am Donnerstag an dem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, geleiteten Gipfel in Paris teil.

"Die Synergie unserer Aktionen und allem, was wir gemeinsam mit der Sportbewegung tun können, ist absolut notwendig.", sagte Macron.

"Die Spiele sind eine Möglichkeit, ein Licht auf das zu werfen, was wir tun, und neue Initiativen zu starten. Danke für alle Spenden, die für den afrikanischen, lateinamerikanischen und pazifischen Kontinent zusammengekommen sind. Vielen Dank für Ihr tägliches Engagement auf diesem Weg."

Die Staats- und Regierungschefs einigten sich unter anderem auf Verpflichtungen in den Bereichen Bildung und Beschäftigung, Gesundheit und Ernährung, Gleichstellung, Integration und Nachhaltigkeit.

Eine Koalition aus öffentlichen Entwicklungsbanken und anderen Finanzinstituten sagte zu, bis 2030 weltweit 10 Milliarden Dollar (9,2 Milliarden Euro) in gemeinschaftsbasierte, inklusive und nachhaltige Sportinfrastrukturen zu investieren. Die französische Entwicklungsagentur kündigte an, sie werde 500 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 für die nachhaltige Entwicklung im Sport bereitstellen.

Das IOC kündigte außerdem eine Aufstockung seines Budgets für die olympische Solidarität um 10 Prozent auf 650 Millionen Dollar (599 Millionen Euro) für den Zeitraum 2025-2028 an.

Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye warnt vor der Verharmlosung von Hass und Fremdenfeindlichkeit. Andre Pain/AP

Der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye, dessen Land Gastgeber der Olympischen Jugendspiele 2026 sein wird, erklärte, dass das olympische Ideal durch die Tragödie des Krieges, durch Gewalt in jeder Form und durch die zunehmende Ungleichheit zwischen den Nationen herausgefordert wird. "Der Gipfel bietet auch die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf den unerträglichen Fluch des Rassismus und die Rassendiskriminierung zu lenken, die im Sport in einem Kontext der Verharmlosung von Hass und Fremdenfeindlichkeit verankert ist", sagte er.

Bei den Olympischen Sommerspiele in Paris kämpfen rund 10.500 Athletinnen und Athleten in den kommenden zwei Wochen in 329 Disziplinen um die Medaillen.