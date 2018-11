Saakaschwili: "Will zurück nach Georgien und Namen reinwaschen"

Der ehemalige georgische Staatspräsident Michail Saakaschwili behauptet, dass Russland seine E-Mail-Nachrichten gehackt hat und versucht, sich in die Wahlen in Georgien einzumischen.

Saakaschwili war in Georgien an der Macht als das Land vor einem Jahrzehnt im Kaukasuskrieg mit Russland verwickelt war und befindet sich derzeit im Exil in den Niederlanden. Aber mit seinem Verbündeten Grigol Waschadse, dem Favoriten auf den Sieg bei Georgiens Präsidentschaftswahlen, hat sich die Tür für die Rückkehr von Saakaschwili geöffnet.