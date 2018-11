Frankreichs "Schwarze Armee"

Frankreich erinnert in diesen Tagen an die so genannte Schwarze Armee, die sich im Ersten Weltkrieg tapfer schlugen. Anders als die meisten Rekruten aus Frankreich, die ohne Erfahrung an die Front gingen, besaßen die afrikanischen Regimenter lange Erfahrung von ihren Kriegseinsätzen in den Kolonien. Es waren kampferprobte Soldaten, die aus Mauretanien, Marokko oder Madagaskar kamen - und in Frankreich als Exoten galten.