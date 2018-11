Wie Safran Griechenland in Zeiten der Krise hilft

Die Blüten dieser kleinen Krokusart sind ein wahrer Schatz. Aus den Narben wird das teuerste Gewürz der Welt gewonnen - der Safran. Als die Wirtschaftskrise Griechenland hart traf und viele Unternehmen schließen mussten, kehrten die zuvor abgewanderten Menschen in diese Region im Nordwesten Griechenlands zurück. Denn hier, in Kozani gab es Arbeit, wenn auch in einem anderen Bereich: