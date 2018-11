Finnen posten ironische Tweets nach Trumps Ratschlägen

Erklärungen von US-Präsident Trump zu den Waldbränden in Kalifornien haben hämische Reaktionen auf Twitter ausgelöst.

Der US-Präsident hatte auf einem Besuch einer vom Feuer zerstörten Ortschaft gesagt, dass die Brände nicht so verheerend gewesen wären, wenn die Behörden dort ihre Wälder so effizient bewirtschaftet hätten, wie ihre Kollegen in Finnland.