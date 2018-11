Spion für Nordkorea? Hoher Beamter (42) angeklagt

Ein hoher Beamter des Senats in Paris soll dem Regime in Nordkorea geheime Informationen weitergegeben und somit Verrat an Frankreich sowie "Spionage für eine ausländische Macht" - wie es im Gesetzbuch heißt - betrieben haben. Benoît Quennedey wurde zwar aus der Untersuchungshaft entlassen, aber er steht unter polizeilicher Kontrolle und darf das Land nicht verlassen. Schon zuvor wurde der hohe Beamte im Senat vom Dienst suspendiert.