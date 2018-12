Carmen Lopez (21) hat einen besonderen Traum...

Carmen Lopez (21) kann das Meer nicht sehen. Trotzdem stürzt sich die Spanierin in die Wellen, dort ist sie in ihrem Element. Geleitet von ihren Instinkten und den Anweisungen ihres Trainers, hat Lopez hart gearbeitet, um als erste blinde Sportlerin Spaniens in Kalifornien an der World Adaptive Surfing Championship anzutreten, dem ersten Wettbewerb für sehbehinderte Surferinnen.