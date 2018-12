Kurz vor den Präsidentschaftswahlen im Kongo: Lage bleibt angespannt

Die Lage in der Demokratischen Republik Kongo bleibt kurz vor der Präsidentschaftswahl angespannt. Die Opposition fürchtet, dass die Wahlen erneut verschoben werden. Hunderte von Menschen sind auf die Straße gegangen.

Die kongolesische Bischofskonferenz CENCO und die protestantische ECC-Kirche haben am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung die Wahlkommission aufgefordert, den Termin am 30. Dezember einzuhalten.