US-Militär entschuldigt sich für abfälligen Silvester-Tweet über das Abwerfen von Bomben

Das US-Strategic Command, der Teil des amerikanischen Verteidigungsministeriums, der das Atomwaffenarsenal des Landes beaufsichtigt, hat sich am Neujahrstag für einen Silvester-Tweet entschuldigt, demzufolge es bereit sei, etwas „viel, viel Größeres“ fallen zu lassen als den Ball am New Yorker Times Square, der jedes Jahr traditionell an einer langen Stange herabgelassen wird.

"#TimesSquare Tradition läutet das #NeueJahr ein, indem der große Ball fallen gelassen wird... wenn das je nötig wird, sind wir #bereit, etwas viel, viel Größeres fallen zu lassen“, hatte es noch Stunden vor Mitternacht auf dem Account geheißen.