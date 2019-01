50ter von Michael Schumacher: Fans pilgern zu Ausstellung

Ex-Formel 1-Star Michael Schumacher wird heute 50 Jahre alt. Viele treue Fans sind zu diesem Jubiläumstag ins Kölner Museum "MOTORWORLD" angereist - wo die Privatsammlung der Legende Schumacher als Dauerausstellung zu sehen ist. So können sie sich ihrem Idol nahe fühlen. Seit einem schweren Skiunfall vor 5 Jahren hat sich der siebenmalige Weltmeister nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt.

"Ich finde es eigentlich richtig, was die Familie das macht, dass sie alles zurückhält. Ich bin zwar ein richtiger Schumi-Fan, aber ob man das überhaupt sehen möchte, wie er jetzt ist... das ist ein schwieriges Thema. Ich freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein und diese Kollektion zu sehen. Es ist Wahnsinn, was hier alles zu sehen ist!", so ein Fan.