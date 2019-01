Riesige Kirche: Ägypten setzt Zeichen für Frieden zwischen den Religionen

In Ägypten ist eine der größten christlichen Kirchen im Nahen Osten eröffnet worden. In dem Gotteshaus sollen künftig mehr als 8000 Gläubige Platz finden. Die Kirche steht nahe Kairo im Neubaugebiet für die künftige, bisher namenlose Haupstadt Ägyptens.

Gefeiert wurde mit einem Gottesdienst am Vorabend des koptischen Weihnachtsfestes. Zu der Feier war auch Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi gekommen. Er hatte den Bau der Kirche 2016 verkündet. In den Muslim al-Sisi setzen koptische Christen in Ägypten große Hoffnungen. Vor allem in der Zeit der islamistischen Vorgängerregierung hatte es Spannungen zwischen Muslimen und der christlichen Minderheit des Landes gegeben. Etwa ein Zehntel der Ägypter sind Kopten.