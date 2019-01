Terrorangriff dauerte 12 Stunden - 15 Tote in Kenia

Die kenianischen Polizei und Anti-Terror-Einheiten in Nairobi sind nach dem Angriff auf einen Hotel- und Bürokomplex weiter in Alarmbereitschaft. Die Rede ist von bisher 15 Toten, darunter ein Amerikaner und ein Brite. Dazu kommen bisher 30 Verletzte, offizielle Angaben gibt es noch nicht. Ein Überwachungsvideo zeigt drei Bewaffnete, die in den Komplex eindringen, kenianische Medien berichten von bis zu sechs Angreifern.