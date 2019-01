Japan: Ältester Mann der Welt gestorben

Ihr Zuhause ist eine ebenfalls mehr als 100 Jahre alte Herberge mit heißer Naturquelle, die Nonaka einst leitete. In der Quelle badete er auch in seinen letzten Lebensjahren gerne einmal in der Woche, so seine Familie.

Japan gilt als Land mit der höchsten Lebenserwartung weltweit. Auch Jiroemon Kimura, der als bisher ältester Mann der Welt gilt, stammte aus dem Land. Er wurde 116 Jahre alt und verstarb 2013.

Die vermutlich älteste Frau der Welt ist 118 Jahre alt und lebt in Bolivien.