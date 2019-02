Frankreich: Prozess gegen Monsanto-Unkrautvernichter geht weiter

Der Fall des französischen Landwirts Paul François wird neu aufgerollt. François macht das Monsanto-Unkrautvernichtungsmittel "Lasso", das er 2004 verwendet hatte, für seine neurologischen Probleme verantwortlich.

So habe er Gedächtnislücken, unerklärliche Kopfschmerzen und Sprachschwierigkeiten. Die Hinweise auf dessen gesundheitsschädigende Wirkung seien nicht ausreichend gewesen: "Dieses Produkt wurde Mitte der 80er Jahre in Kanada verboten, weil es gefährlich war. Monsanto konnte diese Entscheidung also nicht ignorieren, aber entschied sich dennoch wissentlich dafür, es weiter zu vermarkten."

"Lasso" war 2007 in Frankreich verboten worden_,_ es enthält allerdings eine andere Substanz als Glyphosat, das in Monsantos Produkt "Roundup" enthalten ist und von der Weltgesundheitsorganisation als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft wird.

Monsantos Rechtsanwälte sehen keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen den Gesundheitsproblemen von Paul François und dem Herbizid.

Monsanto-Rechtsanwalt Jean Daniel Bretzner erklärte: "Die Art der von Paul François angeführten Krankheiten existiert nicht. Das sind nicht wir, die das sagen, es sind Rechtsexperten, und es ist sehr leicht nachprüfbar, wenn man den Expertenbericht liest. Monsanto kann kein Fehler zugeschrieben werden."

Euronews-Journalist Marc Bouchage fasst zusammen: "Durch seinen Kampf ist Paul Francois zu einem der Gesichter des Kampfes gegen den Einsatz von Pestiziden in Frankreich und Europa geworden. Aber der französische Landwirt ist nicht der einzige, der gegen Monsanto geklagt hat. In den USA liegen schon mehr als 8.000 Klagen gegen den Agrochemie-Konzern vor."